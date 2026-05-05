流行性腦脊髓膜炎增2例 病例數創10年同期新高

疾管署今天公布新增2例流行性腦脊髓膜炎病例，分別為南部1個月大男嬰及中部30多歲男性，目前都仍在住院治療。國內今年流行性腦脊髓膜炎累計已7例，創10年同期新高。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情週報說明，國內今年累計7例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2017年至2025年同期的0到6例。近10年個案感染年齡以25到64歲占30.2%最多，其次為65歲以上占28.6%次之，19到24歲則占20.6%，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

新增2例病例，防疫醫師林詠青說明，其中南部1個月大男嬰，為近10年年紀最小個案。本身沒有先天性病史，出生後入住產後護理之家，在今年4月17日起陸續出現食慾不振、發燒、哭鬧等症狀，至診所就醫後轉至急診，依據腦脊髓液檢驗結果，醫師診斷為細菌性腦膜炎，轉入加護病房、給予抗生素治療。

林詠青說明，男嬰腦脊髓液後續檢出腦膜炎雙球菌，確診為流行性腦脊髓膜炎，目前住院2星期，生命徵象穩定，已轉入一般病房，但仍在住院觀察中。個案家人雖有上呼吸道症狀，但採檢送驗並沒有檢出腦膜炎雙球菌；所入住產後護理之家工作人員、嬰兒沒有檢出，感染源無法確定。

第2案為中部30多歲男性，林詠青說，其沒有潛在病史，4月26日起出現發燒、咳嗽、全身痠痛、下肢疼痛症狀，2天後胸悶、呼吸困難、心跳加快，至急診就醫，醫師診斷為敗血症，收住院並給予抗生素治療。後續確診，目前此個案住院1星期，已經沒有症狀，仍在住院觀察中，感染源待釐清，感染型別仍在檢驗中。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過密切（親吻或咳嗽）或長時間接觸方可有效傳播，健康者中約10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，但僅不到1%會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病。

林詠青提醒，流行性腦脊髓膜炎主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，致死率最高可達4成，需及時給予抗生素治療。