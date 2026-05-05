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夏季將至…自營業者申請冰背心等高溫防護具有補助 6日起跑
炎炎夏季即將來臨，勞動部宣布，明天起開始受理中小企業及自營作業者申請風扇衣、冰背心等個人防護具，10人以下企業及自營作業者補助最高新台幣3萬元、50人以下企業最高補助5萬。
勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，明天將修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，並開始受理中小企業及自營作業者申請高溫作業相關防護設施、器具及個人防護具。
張國明表示，這次修正重點聚焦長時間在戶外作業的高風險族群，像是營造、道路修護、電力設施維修及農事等，考量此類勞工作業常直接曝曬於烈日下，容易發生熱衰竭或中暑等，因此這次修法明確補助範圍為戶外高溫作業，確保資源優先投入最需要的對象。
張國明說，補助項目除了原有遮陽設施、噴霧風扇等降溫設備外，這次也新增「熱危害科技防災設備」，例如熱危害偵測與警示裝置，盼能協助事業單位即時掌握現場溫度與風險狀況。
另外，考量小型企業及自營作業者資源有限，較難進行工程改善，張國明說，這次也提供個人防護具補助，包括風扇衣、冰背心等，10人以下中小企業及自營作業者，補助比例最高可達80%，上限3萬元；11人至50人企業補助比例最高50%，補助上限提高至5萬元。
根據統計，在個人防護具補助部分，去年共補助1300多件個人防護具，金額約530萬，張國明表示，由於申請踴躍，今年則提高補助預算至800萬。
張國明說，補助計畫明天起受理申請至10月31日止，符合資格者可至「中小企業安全衛生資訊網」補助專區填寫基本資料，後續將由地方政府安排專人提供現場輔導及申請協助。
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