快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

台南69歲男子糖尿病足併蜂窩性組織炎險截肢 整合治療搭高壓氧助癒合

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南69歲李姓男子（左三）確診糖尿病足併發蜂窩性組織炎，透過整合抗生素、每日傷口照護與嚴格血糖控制，並輔以高壓氧治療後逐步癒合，今也出席記者會分享治療過程。記者萬于甄／攝影
台南69歲李姓男子（左三）確診糖尿病足併發蜂窩性組織炎，透過整合抗生素、每日傷口照護與嚴格血糖控制，並輔以高壓氧治療後逐步癒合，今也出席記者會分享治療過程。記者萬于甄／攝影

台南一名69歲李姓男子罹患糖尿病且有高血壓、抽菸習慣，近來因雙下肢腫脹、麻木及多處潰瘍就醫，經奇美醫院醫師檢查發現，其雙腿出現瀰漫性潰瘍且伴隨滲液，並感染金黃色葡萄球菌，確診為糖尿病足併發蜂窩性組織炎，若未及時治療恐面臨截肢風險。

奇美醫院高壓氧科暨整形外科主治醫師葉敬淳表示，下肢潰瘍是指腿部或腳部長期無法癒合的傷口，常見原因包括血液循環不良、糖尿病控制不佳以及長時間壓迫等，治療前必須先釐清原因，才能對症下藥，臨床上常以「TIME原則」進行傷口管理，包含清除壞死組織（T）、控制感染（I）、維持濕潤（M）及促進邊緣癒合（E），為傷口打造良好修復基礎。

69歲李男就醫時左腳踝明顯腫脹，檢查後確診糖尿病足併發足部潰瘍與蜂窩性組織炎，經奇美醫院高壓氧科主任牛柯琪評估，透過整合抗生素、每日傷口照護與嚴格血糖控制，並輔以高壓氧治療後，李男2周內腫脹明顯改善，完成約30次療程後，潰瘍逐步癒合，感染獲得控制。

牛柯琪指出，高壓氧治療透過物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，可提升組織含氧量、促進新生血管生成並抑制細菌生長，對糖尿病足、壓砸傷及慢性潰瘍均具輔助效果，也為神經修復提供必要能量，協助功能逐步恢復，讓原本停滯的傷口修復重新創造有利條件。

葉敬淳也提醒，許多民眾習慣自行塗抹藥膏，卻忽略傷口背後的警訊，傷口照護不能只靠換藥，還需針對成因對症治療，若傷口長時間未見改善，或出現反覆感染、滲液增加等情況，及早尋求專業傷口中心評估，切勿一再拖延，也避免惡化到需要截肢等情況。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

糖尿病 奇美醫院 台南

延伸閱讀

七旬翁免開刀、完整保留腸道功能 新北聯醫成功切除8公分大腸病灶

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

健康主題館／全台200萬人患氣喘 僅70萬人就醫追蹤

傷口飄出「臭雞蛋味」別輕忽！醫示警「感染已很嚴重」需評估1治療

相關新聞

新北新莊、泰山午間停電「影響近萬戶」 台電：饋線事故供電中斷

新北市新莊、泰山區今天下午1時53分突然停電，停電範圍包括新莊歐洲村社區、新泰路、建中街，及泰山區信華五街、莊泰路、新北大道一帶，受影響總戶數近1萬戶。

核三何時採購燃料棒？台電董座：要先過兩關 不是說買就買

核三廠5月展開自主安全檢查，至於下單採購燃料棒的時機，台電董事長曾文生表示，燃料棒的採購一定會跟原廠西屋討論，但會在獲得主管機關的同意後，才會運送及裝填，並強調燃料不是要買就有，須先經過製造與設計規畫

謝國樑得B流入住北榮治療 陳威明霸氣回「如果他沒好、院長就不會好」

基隆市長謝國樑感染B型流感2周未癒，並有症狀並有加重的情形，因此入住台北榮總進行治療。北榮院長陳威明表示，謝市長沒有住院很多天，且狀況會好，「你都不用擔心，如果他沒好，院長就不會好」，相信應該以北榮治

為美放寬174項農藥殘留？食藥署長批「硬扯」：例行性檢討

政府不僅同意美國發芽馬鈴薯進口，衛福部食藥署近期又遭民代踢爆，改變包括阿扶平、特安勢等174項農藥標準，這類農藥多用於美國農產品，且部分品項有腫瘤警訊。對此，食藥署今天舉行記者會，署長姜至剛指出，農藥

上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

護理界號召近千人至衛福部門口陳抗，訴求護病比盡快入法，兌現賴清德總統2年入法的承諾。衛福部長石崇良在陳抗人潮散去後，與護師公會全聯會、護師工會代表舉行會議。他會後說明，衛福部將以現行公告護病比數字納入

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。