台南69歲男子糖尿病足併蜂窩性組織炎險截肢 整合治療搭高壓氧助癒合

台南一名69歲李姓男子罹患糖尿病且有高血壓、抽菸習慣，近來因雙下肢腫脹、麻木及多處潰瘍就醫，經奇美醫院醫師檢查發現，其雙腿出現瀰漫性潰瘍且伴隨滲液，並感染金黃色葡萄球菌，確診為糖尿病足併發蜂窩性組織炎，若未及時治療恐面臨截肢風險。

奇美醫院高壓氧科暨整形外科主治醫師葉敬淳表示，下肢潰瘍是指腿部或腳部長期無法癒合的傷口，常見原因包括血液循環不良、糖尿病控制不佳以及長時間壓迫等，治療前必須先釐清原因，才能對症下藥，臨床上常以「TIME原則」進行傷口管理，包含清除壞死組織（T）、控制感染（I）、維持濕潤（M）及促進邊緣癒合（E），為傷口打造良好修復基礎。

69歲李男就醫時左腳踝明顯腫脹，檢查後確診糖尿病足併發足部潰瘍與蜂窩性組織炎，經奇美醫院高壓氧科主任牛柯琪評估，透過整合抗生素、每日傷口照護與嚴格血糖控制，並輔以高壓氧治療後，李男2周內腫脹明顯改善，完成約30次療程後，潰瘍逐步癒合，感染獲得控制。

牛柯琪指出，高壓氧治療透過物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，可提升組織含氧量、促進新生血管生成並抑制細菌生長，對糖尿病足、壓砸傷及慢性潰瘍均具輔助效果，也為神經修復提供必要能量，協助功能逐步恢復，讓原本停滯的傷口修復重新創造有利條件。

葉敬淳也提醒，許多民眾習慣自行塗抹藥膏，卻忽略傷口背後的警訊，傷口照護不能只靠換藥，還需針對成因對症治療，若傷口長時間未見改善，或出現反覆感染、滲液增加等情況，及早尋求專業傷口中心評估，切勿一再拖延，也避免惡化到需要截肢等情況。

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