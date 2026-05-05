快訊

多艘船隻不明原因連環燒…伊朗港口驚傳失火 至少4艘商船淪陷

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

台中租金補貼審核塞車 租屋族怨等3個月沒入帳「衝擊生活」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今天都建水業務質詢，民進黨市議員陳淑華等多位議員關心租金補貼審查進度緩慢。記者余采瀅／攝影
台中市議會今天都建水業務質詢，民進黨市議員陳淑華等多位議員關心租金補貼審查進度緩慢。記者余采瀅／攝影

台中市配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，替中央審核申請資格與撥款，今年因案件量大，審查工作塞車，有民申請3個月還沒領到補助，生活經濟吃緊。民進黨議員批評審查速度拖又慢，導致民怨四起，要求加快審查。台中市住宅發展處表示，今年截至目前近21萬件申請案，已加派人手審查，最慢5月15日完成審核。

台中市議會今天都建水業務質詢，市議員陳淑華表示，台中租屋需求高，對租金補助需求更大，但是近年租金漲幅大，房屋租金占物價指數統計占比高達四分之一，租金成為生活最大的壓力源。不過，台中市府租金補貼審查慢，有民眾抱怨拖了三個月還沒通過，導致租屋族壓力大，要求市府要嚴正檢討流程、加快審查速度。

市議員林德宇近期接獲不少民眾陳請，指租金補貼已經送件了，後續可能要補件，卻遲遲無法與都發局聯繫，憂心拖下去影響租補撥款時程。議員認為租金補貼是政策美意，但核撥速度緩慢且難對接，導致民怨四起，要求改善。

台中租屋民眾反映，每月租金動輒2萬多元，壓力沉重，租金補貼沒入帳，恐影響生活資金周轉運用，希望市府可以加快，別讓租補「小確幸」反而變成「負擔」。

都發局長李正偉表示，台中市租補申請案量高達20多萬戶，全國最多，且中央租補申請為簡政便民，已核定舊案由系統直接帶入轉為新案，系統帶入後由地方政府辦理審查，但舊案帶入時間由中央分派，往年都於6、7月帶入，今年9月才分批陸續帶入，時間延遲，壓縮地方政府審查作業，市府已加派人手審查，最慢5月15日會審核完成，後續也會檢討相關審查流程。

民進黨 台中市 租金補貼

延伸閱讀

快刷存摺！台中廚餘機補助撥款4500筆 剩2成「少這步」恐領不到

中央公園攀爬架鐵絲外露割傷女童 中市府：加強巡查與修復

黑牌保全亂象衝擊社區安全 中市議員促跨局處強化稽查

2026報稅／申報租金扣除額 這些證明文件不能少

相關新聞

核三何時採購燃料棒？台電董座：要先過兩關 不是說買就買

核三廠5月展開自主安全檢查，至於下單採購燃料棒的時機，台電董事長曾文生表示，燃料棒的採購一定會跟原廠西屋討論，但會在獲得主管機關的同意後，才會運送及裝填，並強調燃料不是要買就有，須先經過製造與設計規畫

為美放寬174項農藥殘留？食藥署長批「硬扯」：例行性檢討

政府不僅同意美國發芽馬鈴薯進口，衛福部食藥署近期又遭民代踢爆，改變包括阿扶平、特安勢等174項農藥標準，這類農藥多用於美國農產品，且部分品項有腫瘤警訊。對此，食藥署今天舉行記者會，署長姜至剛指出，農藥

上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

護理界號召近千人至衛福部門口陳抗，訴求護病比盡快入法，兌現賴清德總統2年入法的承諾。衛福部長石崇良在陳抗人潮散去後，與護師公會全聯會、護師工會代表舉行會議。他會後說明，衛福部將以現行公告護病比數字納入

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

都5月了…降雨仍不算梅雨 鄭明典揭「暴雨開關」這時才展開

今天受到鋒面、 華南雲雨區東移影響，台灣各地出現明顯降雨，盡管5月已屬於氣象署定義上的「梅雨季」，但前中央氣象局局長鄭明典強調，近期的雨勢仍屬於「春雨」，真正的梅雨季，要等到台灣出現一段晴朗高溫時期後

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。