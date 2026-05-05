台中租金補貼審核塞車 租屋族怨等3個月沒入帳「衝擊生活」

台中市配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，替中央審核申請資格與撥款，今年因案件量大，審查工作塞車，有民申請3個月還沒領到補助，生活經濟吃緊。民進黨議員批評審查速度拖又慢，導致民怨四起，要求加快審查。台中市住宅發展處表示，今年截至目前近21萬件申請案，已加派人手審查，最慢5月15日完成審核。

台中市議會今天都建水業務質詢，市議員陳淑華表示，台中租屋需求高，對租金補助需求更大，但是近年租金漲幅大，房屋租金占物價指數統計占比高達四分之一，租金成為生活最大的壓力源。不過，台中市府租金補貼審查慢，有民眾抱怨拖了三個月還沒通過，導致租屋族壓力大，要求市府要嚴正檢討流程、加快審查速度。

市議員林德宇近期接獲不少民眾陳請，指租金補貼已經送件了，後續可能要補件，卻遲遲無法與都發局聯繫，憂心拖下去影響租補撥款時程。議員認為租金補貼是政策美意，但核撥速度緩慢且難對接，導致民怨四起，要求改善。

台中租屋民眾反映，每月租金動輒2萬多元，壓力沉重，租金補貼沒入帳，恐影響生活資金周轉運用，希望市府可以加快，別讓租補「小確幸」反而變成「負擔」。

都發局長李正偉表示，台中市租補申請案量高達20多萬戶，全國最多，且中央租補申請為簡政便民，已核定舊案由系統直接帶入轉為新案，系統帶入後由地方政府辦理審查，但舊案帶入時間由中央分派，往年都於6、7月帶入，今年9月才分批陸續帶入，時間延遲，壓縮地方政府審查作業，市府已加派人手審查，最慢5月15日會審核完成，後續也會檢討相關審查流程。