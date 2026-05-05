近10年年紀最小！1個月大男嬰確診流行性腦膜炎 食欲不振隔天入住ICU

全球流行性腦脊髓膜炎疫情升溫，衛福部疾管署今指出，國內新增兩例流行性腦脊髓膜炎確定病例，為一個月大男嬰及30多歲男性，一個月大男嬰是近10年最小個案，2人目前病況穩定，持續住院治療中。國內今年已累計7例病例，高於2017年至2025年同期0到6例的病例數。

疾管署防疫醫師林詠青表示，案1為南部出生1個月本國籍男嬰，為近10年最小個案，沒先天性病史，有入住戶產後護理之家，4月17日出現食慾不振及哭鬧等症狀，次日因發燒就醫後收住加護病房給抗生素治療，腦脊髓液檢出感染奈瑟氏腦膜炎雙球菌，因此確檢驗確認感染奈瑟氏腦膜炎雙球菌，目前病況穩定，持續住院治療中。

衛生單位目前匡列密切接觸者為同住家人4名，均已預防性投藥。另個案於產後護理之家的嬰兒及工作人員接觸者監測至4月29日期滿，均無疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，感然源尚不確定。

林詠青說，案2為中部30多歲本國籍男性沒錢在病史，4月26日起出現發燒、咳嗽、雙側下肢疼痛等症狀，4月28日因胸悶、呼吸困難、心跳加快，急診敗血症，至醫院就醫並住院治療，經通報採檢確診為感染奈瑟氏腦膜炎雙球菌，目前病況穩定，持續住院治療中。密切接觸者1人無疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，感染源也待釐清。

依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計7例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2017年至2025年同期病例數（介於0至6例），近10年自2017年起統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲占30.2%，其次為65歲以上占28.6%，19至24歲則占20.6%，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉說明，全球持續有病例發生，非洲為主要流行地區，尤其位於撒哈拉沙漠以南的非洲「流腦帶」（Meningitis Belt），正處於乾季（12月至翌年6月）流行高峰，今年迄今共22國報告6929例疑似病例，以剛果民主共和國、尼日及布吉納法索為多，其中340例死亡。

鄰近國家以越南的疫情較為嚴峻，通報病例較去年同期增加並已有多起死亡案例；歐美國家包括加拿大、美國及英國等近年疫情也上升，其中，美國近期病例增加主要為Y群血清型引起，而英國肯特郡則於今年3月發生大規模群聚疫情，此外，中東地區於5月的朝覲大型活動亦可能引發另一波的流行。

林詠青表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過親吻或咳嗽等密切接觸，或長時間接觸方可有效傳播。

健康者中約5至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者不到1%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，另僅少數帶菌者不到1%會發展成侵襲性疾病，免疫低下會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

而1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

林詠青也提醒，針對免疫功能缺損、切除脾臟的民眾可以在醫師評估後接種疫苗，否則死亡率可以到4成。

疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；特別是新生兒免疫系統尚未完全發展健全，照顧或接觸新生兒應特別留意呼吸道衛生，有呼吸道症狀者應盡量避免接觸新生兒，如確有必要，亦應佩戴口罩並於接觸前正確清洗雙手；如出現疑似症狀，應盡速就醫，避免病情惡化。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922、0800-001922洽詢。