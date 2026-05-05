核三何時採購燃料棒？台電董座：要先過兩關 不是說買就買

核三廠5月展開自主安全檢查，至於下單採購燃料棒的時機，台電董事長曾文生表示，燃料棒的採購一定會跟原廠西屋討論，但會在獲得主管機關的同意後，才會運送及裝填，並強調燃料不是要買就有，須先經過製造與設計規畫。

曾文生5日出席電力能源論致詞，會前訪時回應核電廠重啟進度及台積電在桃園設廠供電議題。

曾文生表示，核二、核三重啟，台電持續在做安全評估的工作，包括核安會要求的再運轉計畫的一些規劃，以及自我安全檢查的工作。核二部分，現在最大的挑戰是爐心仍裝滿用過燃料棒，因此首要工作是必須要將這些用過燃料棒退出，才能開始進行安全檢查工作。

核三的部分，目前在國外專家的協助下，進行自主安全檢查，至於燃料棒的採購進度，曾文生說明，時程不是台電單方面可以決定，安檢能否通過，須由主管機關來判斷，核三廠的原廠是西屋，核燃料棒供應者也是西屋，燃料棒要經過製造與設計規畫的過程，包括放在爐心的布局，都要經過設計，因此一定會跟西屋進行討論。

不過，核電廠燃料的運送及裝填，都須經主管機關的同意，曾文生強調，這不是台電說要買燃料就有燃料，不是到路邊去加油這麼簡單的事。