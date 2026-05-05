為美放寬174項農藥殘留？食藥署長批「硬扯」：例行性檢討

政府不僅同意美國發芽馬鈴薯進口，衛福部食藥署近期又遭民代踢爆，改變包括阿扶平、特安勢等174項農藥標準，這類農藥多用於美國農產品，且部分品項有腫瘤警訊。對此，食藥署今天舉行記者會，署長姜至剛指出，農藥殘留標準（MRL）為食藥署「被動依實際需求接受提案」，循程序經專家討論修正，將MRL與台美貿易協定（ART）掛勾簡直是「硬扯」。

姜至剛指出，4月21日修正發布的「農藥殘留容許量標準」，為例行性、常態滾動式檢討，依MRL修訂流程，食藥署接受業者基於農產品國際貿易需求提出的農藥殘留修訂標準，受理後先送至農業部農藥所審查，相關報告送至食藥署後，再彙整送諮議會審查，農業部也可依國內說要使用需求，受理提案後連同資料送至諮議會審查，經專家討論後再行辦理預告、公告。

外界質疑，本次調整殘留容許量的「阿扶平」、「特安勃」有致癌可能性，姜至剛說，國際癌症研究機構（IARC）並未將其列為致癌物質，且國際食品法典委員會（Codex）及美國、日本、澳洲等國均對這些農藥訂出農藥殘留標準，我國則分別在112年訂定阿扶平殘留標準、111年訂定特安勃標準，「這並非新事，被講成是開放新農藥使用，對此嚴正駁斥。」

姜至剛強調，食藥署隨時均被動接受提案，且案件送至諮議會「並非食藥署准過或不准過」，需先由農藥所分析彙整資料，並循作業程序舉行食品安全諮議會，該會議由12、13位委員組成，包括食安、農藥、風險評估、營養、臨床毒物等多元背景專家，而訂出MRL是為確認食品安全、農藥永續經營，食藥署將持續在邊境以人工智慧決定抽驗比率，落實科學管理。

民代提到，部分農藥殘留容許標準從0.01ppm改為3ppm，為「農藥容許標準高300倍」。對此，姜至剛說，此種說法「幾近謠言」，0.01ppm殘留容許量，是針對要求不得檢出的農藥品項，訂出儀器檢測極限，因此不可以簡單除法解讀為容許量大增300倍，「食品安全除了安全，還要安心」，相關言論「讓民眾心理不安也不好。」