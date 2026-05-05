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社區規約凌駕托育安全？林月琴揭保母陷兩難 官員指抵觸法律無效

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林月琴今日上午偕彭婉如基金會及居家托育服務中心督導代表舉行記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委林月琴今日上午偕彭婉如基金會及居家托育服務中心督導代表舉行記者會。記者黃婉婷／攝影

針對社區規約要求住戶親自下樓接引訪客，讓保母陷入「不得使幼兒獨處」、「專心提供托育服務」的兩難，連帶使訪視督導機制受阻，民進黨立委林月琴5日要求跨部會建立通行機制，勿放任社區規約凌駕幼兒安全之上；官員回應，社區規約不得抵觸法律，若阻礙訪視將依法開罰。

近期林月琴國會辦公室接獲保母陳情，反映社區管委會變更規約，要求住戶親自下樓接引訪客，不得由警衛直接放行，但該名保母同時收托4位幼兒，下樓勢必將幼兒獨置於家中，勢必違反「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」。

林月琴今日上午偕彭婉如基金會及居家托育服務中心督導代表舉行記者會。她指出，此案並非單一事件，長期下來已成為制度性漏洞，加上跨部會權責不清，衛福部指公寓大廈管理問題屬內政部權責，地方建管處以社區自治輕輕帶過，由於社區管理事項被歸屬於內政體系，托育服務則由衛福部社政體系主管，導致各縣市缺乏明確依據，執行標準不一。

彭婉如基金會居家托育部研發組長李庭欣、新北市樂芙關懷協會總幹事游宜親共同提到，實務上常發生訪視輔導員在須社區大廳長時間等候，甚至達30至40分鐘，嚴重削弱無預警訪視制度初衷，若托育人員有違規事實，等同給予時間粉飾太平，部分保全甚至會配合住戶說謊、扣押訪員證件或將其列入黑名單，妨礙公權力執行。

林月琴與民團提出三項訴求，包括由衛福部與內政部共同研擬跨部會指引，釐清社區管理規範不得妨礙合法托育服務及訪視執行，建立通行機制；於「兒童托育服務法」公告實施時，明文禁止妨礙行為；法制完備前提出過渡性作法，降低第一線人員執行落差，確保兒童照顧安全與監督不中斷。

衛福部社家署代表指出，「兒童托育服務法」明確規範任何人不得妨礙、拒絕訪視監督，違者可1萬至5萬元罰鍰，在新法公告前，暫以「兒少權法」處理，沒有正當理由不配合訪視者可處6000元至3萬元罰鍰；居托中心代表公權力，若部分社區不清楚，可透過地方主管機關發文說明，過去內政部也曾作出解釋，提及社區規約不得抵觸法律規定。

內政部國土署代表提到，「公寓大廈管理條例」賦予住戶自治權，而規約屬於「共同遵守事項」，對外沒有強制力，若訪視員無法進入社區將影響托育安全，應回歸目的事業主管法規（即衛福部主管的托育專法）去做強制性的管理，對兒童托育安全保障才有更近一步的效力。

衛福部 民進黨 托育

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