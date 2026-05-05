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35歲上班族經痛仰賴止痛藥 暈倒送醫才發現子宮肌瘤

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
子宮肌瘤與內膜異位症易忽略，醫師籲經痛型態改變應儘速就醫。圖／嘉義基督教醫院提供
子宮肌瘤與內膜異位症易忽略，醫師籲經痛型態改變應儘速就醫。圖／嘉義基督教醫院提供

許多女性將經痛視為每月必經之苦，習慣靠止痛藥度過不適，卻可能忽略子宮發出的求救訊號。嘉義有名35歲女上班族多年來仰賴止痛藥，直到經血量暴增並在腹痛暈倒送醫後，才發現罹患子宮肌瘤並引發嚴重貧血 。嘉義基督教醫院婦產部醫師葉敏儒表示，當經痛逐漸加劇、經血量異常時，往往是子宮疾病亮起紅燈，不應一味忍耐 。

臨床上，子宮肌瘤與子宮內膜異位症是女性最常忽略的兩大婦科疾病 。子宮肌瘤為常見良性腫瘤，典型症狀包含經血量增加、血塊變多或頻尿，長期大量出血易導致頭暈、心悸等慢性貧血症狀，過大腫瘤甚至可能壓迫泌尿系統影響腎功能 。子宮內膜異位症則表現為經痛逐年加劇、性行為疼痛或長期下腹悶痛，嚴重時可能造成骨盆腔沾黏、影響卵巢功能，甚至導致不孕 。

葉敏儒表示，目前醫學提供多元且精準的檢查與治療，透過婦科超音波可快速評估子宮肌瘤位置與大小，並搭配藥物控制出血 。若需手術，可選擇傷口小、恢復快的子宮鏡或腹腔鏡微創技術 。至於子宮內膜異位症，則會根據臨床症狀給予藥物控制或手術清除病灶 。

除了醫療介入，日常生活管理也是關鍵。葉敏儒表示，子宮肌瘤患者應避免過量攝取含植物性雌激素的補品並規律運動；子宮內膜異位症患者則可採取地中海型飲食，攝取蔬果與健康油脂以利抗發炎 。葉敏儒提醒，若發現經痛型態改變或影響日常生活，應儘早就醫檢查，正視身體警訊才能找回生活品質 。

嘉基醫師葉敏儒提醒經痛加劇不正常，應正視子宮發出的求救訊號。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫師葉敏儒提醒經痛加劇不正常，應正視子宮發出的求救訊號。圖／嘉義基督教醫院提供

經血量暴增伴隨嚴重貧血，嘉基醫師葉敏儒表示月經不應是需要忍耐的痛。圖／嘉義基督教醫院提供
經血量暴增伴隨嚴重貧血，嘉基醫師葉敏儒表示月經不應是需要忍耐的痛。圖／嘉義基督教醫院提供

經痛 子宮肌瘤 嘉義

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