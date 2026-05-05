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迎518國際博物館日 淡水古蹟博物館秘境團解鎖「上帝視角」

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導
將捷金鬱金香酒店配合活動開放望高樓，讓遊客盡情與淡江大橋拍攝創意合照。記者黃子騰／翻攝
將捷金鬱金香酒店配合活動開放望高樓，讓遊客盡情與淡江大橋拍攝創意合照。記者黃子騰／翻攝

為迎接即將到來的518國際博物館日，淡水古蹟博物館將於16日至18日推出「上帝視角秘境團」，串聯國定古蹟滬尾礮臺、雲門劇場戶外劇場及將捷金鬱金香酒店望高樓3大制高點，帶領民眾登高望遠，以不同視角俯瞰淡水河岸風光與淡江大橋景觀。

淡水古蹟博物館館長蔡美治指出，為了提升淡水的文化觀光量能，去年起積極「打開」淡水的古蹟，包括淡江高中的百年體育館、橄欖球場、真理大學的馬偕故居等，讓更多民眾得以走入歷史場域。今年則是以淡江大橋為核心，陸續推出水陸雙遊程、滬尾講堂及主題導覽，帶領民眾從與以往不同的觀點觀察城市發展，理解淡水跨越不同時空的歷史轉變與文化歷程。

淡水古蹟博物館表示，5月16日至5月18日10時30分至12時，與將捷金鬱金香酒店合作推出「至高望遠，歷史視線」淡江大橋主題特色導覽，以國定古蹟滬尾礮臺為起點，串聯雲門劇場戶外平臺及將捷金鬱金香酒店望高樓，由專業導覽員帶領團員登高望遠，飽覽淡水河岸風光，還能以多角度捕捉國際級地標淡江大橋橋景，體驗結合歷史、人文與自然的旅遊魅力。

除了秘境團外，淡水古蹟博物館還與十三行博物館共同策畫「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊行程，以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸陸上的歷史古蹟與考古文化，並獨家包船出航，從河海視角飽覽淡水河景，並以最近距離欣賞淡江大橋。

遊客在雲門劇場戶外平臺與朱銘《白彩人間系列雕塑展》同望淡江大橋。記者黃子騰／翻攝
遊客在雲門劇場戶外平臺與朱銘《白彩人間系列雕塑展》同望淡江大橋。記者黃子騰／翻攝

真理大學 雲門劇場 淡江大橋

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