屏東今年第2例！鵪鶉場確診H5N1禽流感 撲殺7.8萬隻

屏東縣動物防疫所4月30日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報飼養鵪鶉異常死亡，隨即啟動防疫機制，派人到場移動管制、對場區與周邊噴灑消毒作業，經採驗5月3日確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所昨4日赴該場撲殺7萬8180隻鵪鶉，這也是屏東縣今年第2場確診案場。

今年首例是在1月13日接獲高樹鄉某蛋中雞場主動通報飼養蛋中雞異常死亡，當時撲殺8640隻蛋中雞；農業處長李永文說，每年3月至10月雖為禽流感好發季節，但其餘月份仍有零星禽流感案例爆發，提醒養禽業者平日做好防護，落實生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具與其他進出禽場器具，維持防鳥圍網設施運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況。

李永文說，若發現異常症狀（如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等），請盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

農業處表示，4月30日接獲通報後啟動防疫機制，採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，5月3日經獸醫所確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，昨4日撲殺7萬8180隻鵪鶉（種禽6300隻、產蛋鵪鶉4萬9977隻、1日齡鵪鶉2萬1903隻)，並再次督導業者完成場區清潔與消毒工作，及對相關聯場進行回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

動防所同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。