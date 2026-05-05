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老鼠從住家馬桶跑出來！南投爆另類鼠患 議員批這政策釀禍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
老鼠示意圖。本報資料照
老鼠示意圖。本報資料照

為因應禁用廚餘養豬政策，南投埔里鎮率全縣之先，已停收廚餘，但縣議員批評，廚餘瀝乾後丟一般垃圾去化，但廚餘湯汁倒入水管水溝，引來老鼠，甚至從住家馬桶跑出來，釀另類鼠患；環保局表示，已發文給當地公所，要求恢復廚餘收運。

縣議員吳國昌指出，中央拍板2027年起全面禁用廚餘養豬，南投縣加速規畫建置有機廢棄物資源化中心，並自去年起持續宣導將廚餘瀝乾後丟一般垃圾，藉此達到縣內廚餘減量，埔里鎮清潔隊也提早因應，自今年元月起配合政策停收廚餘。

沒想到，埔里鎮停收廚餘後，除了造成居民不便外，更因瀝乾是將廚餘湯汁倒入廚房管線，甚至有人直接倒水溝，油湯將老鼠、蟑螂引進排水系統，隨入夏後蟲蛇活躍也跑水管覓食，還有老鼠就沿汙水管從民眾住家馬桶跑出來，釀另類鼠患。

吳國昌表示，瀝乾廚餘丟一般垃圾雖能達成減量目的，但對焚化爐及環境衛生卻非最佳選擇，環保局應該要有其他配套措施，像是協助地方清潔隊媒合廚餘處置廠商或補助經費增設小型廚餘處理設備，多元管道解決縣內廚餘問題。

環保局長李易書說，將廚餘及一般垃圾分類收運，行之有年也是良好政策，因此在豬瘟疫情解除後，縣內即恢復廚餘收運，協調竹山堆肥處置，並與廠商合作廚餘飼料化；唯埔里清潔隊堆置場太小，無場域暫置，公所評估後仍維持停收廚餘。

環保局則表示，為讓埔里恢復廚餘收運，已發文給埔里鎮公所，告知已找到廚餘暫置去處，後續也由該局全權處理廚餘，要求公所配合恢復收運；此外，去年針對有供餐的社區發展協會補助購置廚餘乾燥機，讓廚餘再利用，產出有機肥料。

老鼠示意圖。本報資料照
老鼠示意圖。本報資料照

廚餘 老鼠 南投

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