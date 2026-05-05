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影／社區規定凌駕育兒安全…保母陷兩難 立委籲釐清權責

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民進黨立委林月琴（中）上午在立法院舉行記者會，新北市樂芙關懷協會理事游宜親（左）、彭婉如文教基金會居家托育部研發組組長李庭欣（右）出席，呼籲建立保母訪視通行機制，確保兒童安全。記者陳正興／攝影
民進黨立委林月琴（中）上午在立法院舉行記者會，新北市樂芙關懷協會理事游宜親（左）、彭婉如文教基金會居家托育部研發組組長李庭欣（右）出席，呼籲建立保母訪視通行機制，確保兒童安全。記者陳正興／攝影

有保母陳情反映社區管委會變更規約，要求住戶要親自下樓接引訪客，不得由警衛直接放行，讓住在社區的保母有著「獨置幼兒」與「下樓接訪視員到宅督導」兩相為難的地方，民進黨立委林月琴上午舉行「社區規約卡關托育安全！保母訪視受阻行之有年」記者會。

林月琴表示社區規約已實質干擾居家托育與政府督導機制，訪視員常遭保全阻擋或延遲放行，使「無預警訪視」淪為粉飾太平，她要求中央主管機關正視相關單位權責不清問題，應於「兒童托育服務法」明確規範禁止妨礙行為，除建立實務可行的通行機制，確保兒童照顧安全，並在法制尚未完備前，提出過渡性做法，降低第一線人員的執行落差，確保兒童照顧安全與監督亦不中斷。

民進黨立委林月琴（中）上午在立法院舉行記者會，新北市樂芙關懷協會理事游宜親（左）、彭婉如文教基金會居家托育部研發組組長李庭欣（右）出席，呼籲建立保母訪視通行機制，確保兒童安全。記者陳正興／攝影
民進黨立委林月琴（中）上午在立法院舉行記者會，新北市樂芙關懷協會理事游宜親（左）、彭婉如文教基金會居家托育部研發組組長李庭欣（右）出席，呼籲建立保母訪視通行機制，確保兒童安全。記者陳正興／攝影

民進黨 保全 兒童托育服務法

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