聽新聞
0:00 / 0:00
影／社區規定凌駕育兒安全…保母陷兩難 立委籲釐清權責
有保母陳情反映社區管委會變更規約，要求住戶要親自下樓接引訪客，不得由警衛直接放行，讓住在社區的保母有著「獨置幼兒」與「下樓接訪視員到宅督導」兩相為難的地方，民進黨立委林月琴上午舉行「社區規約卡關托育安全！保母訪視受阻行之有年」記者會。
林月琴表示社區規約已實質干擾居家托育與政府督導機制，訪視員常遭保全阻擋或延遲放行，使「無預警訪視」淪為粉飾太平，她要求中央主管機關正視相關單位權責不清問題，應於「兒童托育服務法」明確規範禁止妨礙行為，除建立實務可行的通行機制，確保兒童照顧安全，並在法制尚未完備前，提出過渡性做法，降低第一線人員的執行落差，確保兒童照顧安全與監督亦不中斷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。