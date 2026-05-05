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模範母親「高齡化」台東縣5名模範媽媽年逾90歲、最年輕54歲

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
縣長饒慶鈴頒發模範母親獎狀給太麻里鄉93歲羅玉蘭，家人開心合影。圖／縣府提供
縣長饒慶鈴頒發模範母親獎狀給太麻里鄉93歲羅玉蘭，家人開心合影。圖／縣府提供

為感謝媽媽們對家庭無私的付出，台東縣政府今天表揚全縣36名模範母親，最高齡的媽媽是長濱鄉94歲陳阿春、最年輕的媽媽則是延平鄉54歲古英花。縣府說，共5位模範母親年逾90歲，縣長饒慶鈴逐一頒贈表揚狀並與家屬合影留念，留下溫馨畫面。

縣政府今日提前舉行「115年度模範母親」表揚活動，縣長饒慶鈴對各鄉鎮推薦的模範母親致上誠摯敬意，並建議在場子女可以陪媽媽去逛新啟用的總圖書館、森林公園，以及7月3日將開幕的台東博覽會。

民政處指出，今年度台東各鄉鎮公所推薦的模範母親共36人，其中5人年逾90歲，依序為長濱鄉94歲陳阿春女士、長濱鄉93歲石靜美、太麻里鄉93歲羅玉蘭、成功鎮沈芳蘭92歲與台東市張翠琴90歲。

台東市南靜玉（89歲）、東河鄉邱汪紅藤（87歲）、太麻里鄉洪陳靜（86歲）、東河鄉胡蘭妹（85歲）、海端鄉余銀妹（84歲）、池上鄉蔡賴秀梅（78歲）、鹿野鄉藍玉卿（77歲）、綠島鄉李洪美玉（77歲）、綠島鄉林田堯枝（77歲）、臺東市蔡素珠（76歲）、鹿野鄉林潘秀妹（76歲）、延平鄉江金英（75歲）、成功鎮吳月雲（72歲）、關山鎮江淑娥（72歲）、臺東市 張來春（70歲）、蘭嶼鄉江那個（70歲）。

70歲以下名單如下，金峰鄉楊秀琴（69歲）、大武鄉高秀峯（69歲）、關山鎮江美枝（68歲）、台東市黃郁芳（68歲）、卑南鄉楊美鳳（68歲）、台東市徐文霞（66歲）、卑南鄉麥寶琴（66歲）、池上鄉金阿蘭（65歲）、蘭嶼鄉賴素英（64歲）、大武鄉莊秀嫚（62歲）、金峰鄉吳素麗（62歲）、達仁鄉江李佩霞（60歲）、海端鄉古振英（60歲）、達仁鄉徐照珍（57歲）、延平鄉古英花（54歲）。

台東縣政府舉辦模範母親表揚活動，全縣共36名偉大且辛苦的媽媽獲得表揚。圖／縣府提供
台東縣政府舉辦模範母親表揚活動，全縣共36名偉大且辛苦的媽媽獲得表揚。圖／縣府提供

台東縣政府舉辦模範母親表揚活動，全縣共36名模範母親獲得表揚。圖／縣府提供
台東縣政府舉辦模範母親表揚活動，全縣共36名模範母親獲得表揚。圖／縣府提供

母親 高齡化 台東

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