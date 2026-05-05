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女兒洗腎心臟遭侵蝕…存活率僅5％ 父親「再拚一次」兩度開刀救命

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
長期洗腎的陳姓女子感染性心內膜炎，存活率僅約5％，在父親堅持「再拚一次」下，醫療團隊1天內兩度手術，最終成功搶回一命。圖／門諾醫院提供
長期洗腎的陳姓女子感染性心內膜炎，存活率僅約5％，在父親堅持「再拚一次」下，醫療團隊1天內兩度手術，最終成功搶回一命。圖／門諾醫院提供

花蓮一名37歲長期洗腎的陳姓女子，因不明原因持續高燒，就醫確診為感染性心內膜炎，主動脈瓣膜遭細菌嚴重破壞，醫師評估存活率僅約5％。歷經緊急手術後又突發致命性出血，在73歲父親堅持「再拚一次」下，醫療團隊1天內兩度手術，最終成功搶回一命。

門諾醫院表示，陳女去年因下肢水腫、無力及反覆跌倒就醫，檢查發現腎功能惡化，需長期接受血液透析。未料洗腎期間多次出現高燒不退，體溫一度飆至39度，經退燒藥仍無法控制，透過心臟超音波檢查，發現主動脈瓣膜附著約1.5公分的細菌贅生物，確診為感染性心內膜炎。

心臟外科主任黃振銘指出，該病為細菌侵入心臟瓣膜所致，除破壞心臟結構外，贅生物也可能隨血流脫落，引發腦中風或全身性栓塞。雖以高劑量靜脈抗生素治療，但陳女感染未見改善，反而出現意識混亂及敗血症惡化。由於贅生物已超過1.5公分，且併發重度主動脈瓣膜逆流，若不手術幾乎無存活機會，醫療團隊決定緊急開刀。

黃振銘回憶手術過程指出，打開主動脈後發現情況遠比影像顯示更嚴重，瓣膜幾乎被侵蝕殆盡，主動脈根部出現約1公分破洞，左冠狀動脈開口也有裂痕，整顆心臟瀕臨崩解，考量患者長期洗腎、敗血症及體力虛弱，團隊先血管修補與人工瓣膜置換，力求降低手術風險。

沒想到術後陳女突發大量出血，再度命危，院方緊急通知家屬，陳父在時間壓力下仍選擇支持再次手術，盼能爭取最後機會，醫療團隊隨即進行第二次開胸搶救，成功控制出血。

經歷兩度與死神拔河後，陳女病況逐漸穩定，高燒退去、敗血症獲控制，順利拔除呼吸器並轉出加護病房。上月追蹤顯示人工瓣膜運作正常，未見感染殘留，恢復情況良好。

陳父表示，雖早已了解病情嚴重，但只要還有一線生機就不願放棄，將一切交由醫療團隊處理，最終成功保住女兒性命，對醫護人員深表感謝。

長期洗腎的陳姓女子感染性心內膜炎，存活率僅約5％，在父親堅持「再拚一次」下，醫療團隊1天內兩度手術，最終成功搶回一命。圖／門諾醫院提供
長期洗腎的陳姓女子感染性心內膜炎，存活率僅約5％，在父親堅持「再拚一次」下，醫療團隊1天內兩度手術，最終成功搶回一命。圖／門諾醫院提供

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