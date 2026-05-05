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影／弱勢家庭房內垃圾堆成牆…科大30人清屋 找回生活軌道

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市大樹區一戶弱勢家庭長期失能、失智與失依，生活幾近停擺，屋內雜物堆積、環境惡劣。記者郭韋綺／攝影
高雄市大樹區一戶弱勢家庭長期失能、失智與失依，生活幾近停擺，屋內雜物堆積、環境惡劣。記者郭韋綺／攝影

高雄市大樹區一戶弱勢家庭屋內雜物堆積、環境惡劣，生活幾近停擺，連居服員都無法進入，照護中斷，原本就脆弱的家庭更加孤立；輔英科技大學今天攜手華山基金會、師生校友與志工共30多人搶救大作戰，讓居家空間從寸步難行，重回生活軌道。

輔英科大副校長林雅菁指出，這個家庭由失明阿公、失智阿嬤與身心障礙兒子組成，三人皆缺乏自理能力，長期累積的生活壓力與環境惡化，幾乎讓生活陷入停擺。

林雅菁表示，學務處服務學習中心統籌發起微光守護社區長輩居家環境改善計畫，迅速串聯校內外資源，學生、志工與校友企業不僅帶來人力清整打掃，也補上物資缺口，包括消毒酒精、床墊、瓶裝水與生活用品，重新建立生活基礎。

長期堆積的垃圾與雜物讓動線幾乎中斷，空間難以落腳，30多人戴上口罩與手套，在悶熱與氣味中作業，隨著一袋袋廢棄物被搬出，原本寸步難行的屋子，慢慢露出地面與通道。

里長孫國憲提到，這戶家庭居住環境惡劣持續2年多，室內長期飄出異味，周邊鄰里多次反映難以改善，由於三名家人皆無法自理，屋內雜物越堆越多，動線幾乎完全阻斷，這次媒合資源協助進場清理，雜亂空間恢復清爽。

「走進屋裡很震撼」輔英科大職業安全系大四生周仕傑說，現場環境雜亂，可見照顧負擔沉重，身心壓力都非常大，希望社會大眾能多關注弱勢家庭的處境，給予更多支持與資源。

校友江岳樓說，與母校合作回饋社區是企業責任，也是一種延續，物資或許有限，但對這個家庭來說，卻是重新站穩生活的起點。

華山基金會志工陳芃羽表示，像這樣的三失家庭並非個案，同時面臨照護與生活條件困境，一旦環境失控，外部資源難以進入，形成惡性循環，這次重新整頓也為中斷照護服務找到一條活路。

輔英科大媒合資源協助進場清理，雜亂空間恢復清爽。記者郭韋綺／攝影
輔英科大媒合資源協助進場清理，雜亂空間恢復清爽。記者郭韋綺／攝影

高雄市大樹區一戶弱勢家庭屋內雜物堆積、環境惡劣。記者郭韋綺／攝影
高雄市大樹區一戶弱勢家庭屋內雜物堆積、環境惡劣。記者郭韋綺／攝影

輔英科技大學今天攜手華山基金會、師生校友與志工共30多人協助大樹區弱勢家庭重回生活軌道。記者郭韋綺／攝影
輔英科技大學今天攜手華山基金會、師生校友與志工共30多人協助大樹區弱勢家庭重回生活軌道。記者郭韋綺／攝影

輔英科技大學今天攜手華山基金會、師生校友與志工共30多人做公益。記者郭韋綺／攝影
輔英科技大學今天攜手華山基金會、師生校友與志工共30多人做公益。記者郭韋綺／攝影

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