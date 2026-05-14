將西班牙安達魯西亞的陽光釀進蘇格蘭高地威士忌：汀士頓17年橘葡萄酒桶限定款登場

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以創新精神聞名的蘇格蘭高地單一麥芽威士忌 - 汀士頓，推出實驗系列（Experimental Series）全新作品「17年橘葡萄酒桶限定款」。

汀士頓17年橘葡萄酒桶限定款，以溫潤橘色包裝呼應安達魯西亞的陽光意象，將柑橘風味與高地威士忌的熟成工藝融合於一體。 圖／希威仕 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這款限量之作延續汀士頓勇於突破框架的精神，也承載首席調酒師 Julieann Fernandez 對西班牙安達魯西亞的個人記憶將陽光、橘園氣息與風味想像，一同寫進酒液之中。

酒體以柑橘與蜂蜜甜感之間的平衡為核心，在熟悉的高地風格中開展出更立體的風味層次；同時延續汀士頓一貫對「非典型桶陳」的探索，讓風味不只是熟成，更像是一場跨文化的對話，持續品牌精神走在一條「品味獨特之路」上。

一支帶著記憶的威士忌：從安達魯西亞走進酒液

在溫暖光影中細品一杯威士忌，搭配橄欖與輕食小點，橘葡萄酒桶所帶來的柑橘與蜂蜜香氣，為日常時刻增添層次。 圖／希威仕 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這款 17 年限量版作品，源自首席調酒師 Julieann Fernandez 與安達魯西亞之間深刻的情感連結。

Julieann 表示：「我的父母在安達魯西亞相遇，那裡的溫暖氣息、風味與橘園景象，構成我最早的感官記憶之一，也影響了我對風味的理解。當汀士頓有機會使用來自西班牙安達魯西亞的橘葡萄酒桶 Vino de Naranja 熟成時，對我而言，就像將個人故事帶入酒液之中。」

這款作品讓風味成為記憶的載體，透過橘葡萄酒桶的運用，讓汀士頓原有的蜂蜜、柑橘與麥芽特質，展現出更開闊且細膩的表現。

當罕見橘葡萄酒桶走入威士忌：一場風味的跨文化融合

不同於近年自然酒語境中常見、以白葡萄帶皮發酵而成的橘酒（skin-contact orange wine），Vino de Naranja 為來自西班牙安達魯西亞的傳統加烈酒，以橙皮浸漬並經索雷拉（Solera）系統熟成，發展出蜜餞橙皮、柑橘果醬與烘烤堅果等獨特風味。

「汀士頓17年橘葡萄酒桶限定款」單一麥芽威士忌，先於波本桶中熟成 15 年，形塑品牌標誌性的蜂蜜甜感、柑橘明亮度與圓潤酒體，隨後再轉入罕見的 Vino de Naranja 橘葡萄酒桶中進行長達 2 年的後熟，使原有風格得以延展，並與橘葡萄酒桶風味自然融合，展現更立體的風味結構。

汀士頓始終相信，風味不僅來自原料與時間，更來自對工藝的選擇與詮釋。橘葡萄酒桶的運用，不只是引入風味，而是透過橡木桶作為媒介，讓不同文化與風味記憶，在酒體中自然轉化與融合，展現品牌持續探索與創新的核心精神。

純飲或加冰皆能展現不同風味層次，入口可感受熟成柑橘與核果甜感，尾韻帶出細緻橡木與清新果香。 圖／希威仕 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在汀士頓4D奶油風味之上，長出更明亮的橘香層次

在風味表現上，這款作品展現出汀士頓酒體與橘葡萄酒桶之間的細緻平衡。

香氣初聞，是新鮮橙皮與柑橘果醬的明亮果香；隨後蜂蜜、烤杏仁與麥芽甜感層層展開，交織淡雅花香與草本氣息。入口則以熟成柑橘揭開序幕，伴隨核果、葡萄乾與麥芽餅乾般的甜潤基底；橘葡萄酒桶所帶來的影響，進一步延伸出橙花蜜、生薑與細緻辛香，使整體風味更具深度與層次。

尾韻清新明亮，橙皮香氣悠長綿延，伴隨一抹細緻的橡木氣息，收尾乾淨而有餘韻。在整體品飲體驗上，仍保有汀士頓標誌性的「4D 奶油風味」，讓酒體在香氣、風味與口感之間展現圓潤滑順的質地；即使融入橘葡萄酒桶的明亮調性，依然維持飽滿且具結構感的高地風格。

為忠實呈現風味，汀士頓以 53.6% 高酒精濃度裝瓶，並採非冷凝過濾與自然酒色，完整保留酒液原有的風味與香氣結構。

從餐桌到夜晚的放鬆時刻，汀士頓17年橘葡萄酒桶限定款，讓風味在熟悉與新鮮之間展開，成為日常中的品飲儀式。 圖／希威仕 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為風味好奇而生：實驗系列的下一步探索

作為實驗系列新作，本次作品延續品牌對非典型桶陳與風味可能性的持續探索。特別適合喜歡探索風味層次的飲用者，也將吸引限量酒款收藏者，以及從葡萄酒世界延伸至威士忌領域的品飲族群，進一步延伸對風味的想像邊界。

除了適合純飲、細細感受其柑橘與蜂蜜的層次外，加冰後亦能展現更俐落清爽的風味輪廓；若搭配西班牙 tapas、陳年起司或烤杏仁等鹹食，更能襯托其堅果與柑橘調性。

圖／希威仕 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在風味不斷被重新定義的當下，汀士頓選擇用一種更感性的方式，回應時間與文化的累積，讓一段關於陽光與橘園的記憶，在高地威士忌中被再次喚醒。

隨著「17年橘葡萄酒桶限定款」上市，這款帶有柑橘光感與蜂蜜層次的實驗之作，也為初夏的品飲時刻提供一種新的想像,無論是作為收藏，或是在微熱的夜晚加冰細品，都能在熟悉與新鮮之間，找到屬於自己的風味節奏。

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