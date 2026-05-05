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立夏一到「心」先亂？ 中醫：高溫恐增心血管負擔

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫師表示，節氣「立夏」象徵氣溫升高、陽氣漸盛，人體也正式進入夏季生理調適期。本報資料照片
中醫師表示，節氣「立夏」象徵氣溫升高、陽氣漸盛，人體也正式進入夏季生理調適期。本報資料照片

5月5日迎來廿四節氣中的「立夏」，象徵氣溫升高、陽氣漸盛，人體也正式進入夏季生理調適期。中醫師靳閎鈞指出，「春養肝、夏養心」，隨著氣候轉熱，養生重點從肝轉為心，不僅關乎心臟功能，也涵蓋情緒、睡眠與整體循環調節。

靳閎鈞提醒，夏季高溫不僅讓人煩躁失眠，更增加心血管負擔，民眾應及早調整生活型態。中醫觀點認為，夏季五行屬火，對應人體五臟中的「心」，而「心主神明」，與情緒、思考與血脈運行密切相關。當氣溫升高，人體為了散熱會大量出汗，過度流汗恐耗損心氣，進而出現心悸、疲倦甚至失眠等。

從現代醫學角度來看，高溫環境會使血管擴張、心跳加快，心臟需輸出更多血液以維持體溫平衡，對心血管系統形成額外壓力。臨床觀察也發現，夏季發生心肌梗塞、心律不整等事件風險上升，尤其是高血壓與冠心病患者，更需提高警覺。

靳閎鈞建議，夏季養心可從三大面向著手。首先是「情緒管理」，天氣炎熱容易引發煩躁、焦慮與易怒情緒，而情緒波動會直接影響血壓與心跳。建議每天安排十分鐘靜坐、深呼吸或冥想，有助穩定心神；同時避免過度情緒起伏，減少心臟負擔。

其次是「飲食調整」，夏季飲食宜清淡、少油，並適量攝取具有清熱、補水作用的食材。例如西瓜、黃瓜、冬瓜等高含水蔬果，有助降溫與利尿。另推薦紅棗、紅豆、番茄等紅色食物，則有助補血養心。此外，苦瓜、蓮子心等苦味食材可清心火，但體質虛寒者需適量攝取。

第三是「作息調整」。夏季晝長夜短，人體生理時鐘需順應環境變化，更要注重睡眠。靳閎鈞指出，晚間11點前入睡，以利養陰；中午11點至下午1點間小睡15至30分鐘，有助補充心氣、提升下午精神。現代人習慣熬夜，容易耗傷心陰，引發心悸、口乾與焦躁等症狀，也嚴重耗損肝膽氣血。

除了生活習慣，日常保健也能輔助養心。例如按壓手腕內側的「內關穴」，有助安神與緩解心悸；運動方面則建議以散步、瑜伽、太極等低強度活動為主，避免在正午高溫時段劇烈運動。另外，要適時補水，採少量多次補充溫水或電解質飲品，以免影響腸胃與血管收縮反應。

靳閎鈞特別提醒三大族群需提高警覺，包括高血壓與心血管疾病患者、更年期女性，以及長期熬夜與壓力大的上班族。這些族群在夏季更容易出現心悸、失眠、潮熱等「心火旺」症狀，應積極調整生活節奏並定期監測健康狀況。

高溫 中醫

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