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為省錢搭紅眼班機…他半夢半醒崩潰 網曝妙招：起飛前睡到落地

聯合新聞網／ 綜合報導
飛機上示意圖。圖／AI生成
飛機上示意圖。圖／AI生成

美伊戰爭影響全球民生，燃油價格居高不下，多家航空公司調漲機票價格，而紅眼班機因為時間點較差，票價相對便宜，不論是在漲價前還漲價後，都是許多人的省錢首選。

但是紅眼班機需要和體力與生理時鐘對抗，機上環境也成為影響休息品質的重要關鍵。一名網友在Threads上表示，自己搭紅眼班機時總是半夢半醒，對此感到相當崩潰，詢問「真的有人可以在飛機上睡得很好嗎？」

許多人紛紛提供自己的「安眠方法」，「上機前吃一顆大飯糰，一顆不夠吃兩顆，保證安穩入眠」、「有聽說吃夜酵素，直接睡到站」、「吃褪黑素，一路睡到降落都不想起來」、「我吃暈機藥每次都還沒起飛就睡著，睡到落地」。

不少人也指出頸枕、眼罩、耳塞等都有幫助，重點是要隔絕光和聲音，以及讓身體有地方靠，「戴上蒸氣眼罩一起床已經在降落了」、「眼罩+口罩把光遮住、耳塞隔音、頸枕、靠腰充氣枕、墊腳」、「重點是有降噪耳機，差超級多」、「腳綁起來+靠窗+腰墊枕頭+耳塞或airpods+眼罩，靠窗靠頭真的很重要」。

搭乘紅眼班次除了睡眠，食物也很重要，由於時間通常都很晚，機場餐廳都休息了，旅客只能自己先提前準備或是乾脆餓著肚子等登機。根據《聯合新聞網》報導，桃機第一航廈有兩台主打主打24小時營運的拉麵自動販賣機「Yo-Kai Express」，讓半夜旅客可以吃到熱騰騰的食物，不過因為太熱門，常常供不應求，許多人都敲碗希望加快補貨速度。

紅眼班次 飛機 降噪 口罩 枕頭 機場 美伊戰爭 漲價 桃機

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