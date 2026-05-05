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腳扭傷沒腫沒事？冰敷越久越好？聯新國際防護員解謎思

聯合報／ 記者鄭國樑江婉儀／桃園即時報導
李學林協助運動員透過等速肌力檢測確認肌肉復原狀況。圖／聯新國際醫院提供
李學林協助運動員透過等速肌力檢測確認肌肉復原狀況。圖／聯新國際醫院提供

腳扭到沒腫就沒事？聯新國際醫院物理治療師、運動防護員李學林提醒，其實這時候韌帶可能已出現部分斷裂，但無法察覺。還有「痛一下，忍耐繼續打」，這樣會造成小傷硬撐，可能演變成完全斷裂。

李學林指出，「受傷就完全不要動」也是迷思，因為長期不動會造成肌肉萎縮；至於「冰敷越久越好」的想法，建議改成熱敷跟有氧運動去增加血液循環；也有人認為「熱身隨便做一下就好」，事實上熱身不足突然衝刺、急停轉向時，易拉傷或扭傷。

李學林說「有護具就不會受傷」的想法也要導正，因為護具只能降低風險，不能取代肌力、平衡、動作控制，「腦震盪只是頭暈一下」的想法更是錯誤，若有頭痛、噁心或複視，必須立即就醫。預防永遠勝於治療，建議從運動前、中、後三個階段著手，包括動態暖身3步驟，慢跑5分鐘，動態伸展打開關節與模擬場上動作如籃球變向、跑步跳躍，讓身體進入運動狀態。

另外是漸進式強度，控制運動強度，避免突然拉高強度負荷。運動後伸展如手部伸直反折或腳部屈膝反折，每個動作至少30秒以上，以促進肌肉放鬆與恢復，運動後伸展，務必進行30秒以上，才能發揮肌肉放鬆效果。

面對越來越多的假日運動員族群，李學林呼籲應建立「痛就休息、量力而為」的正確心態，切勿因一時疏忽造成傷害，進而影響運動樂趣與生活品質，唯有落實從熱身到收操的完整防護，才能在享受運動樂趣的同時，擁抱更安全、更健康的每一次躍動。

李學林提醒落實運動前熱身到運動後收操，才能為自己的運動安全築好防線。圖／聯新國際醫院提供
李學林提醒落實運動前熱身到運動後收操，才能為自己的運動安全築好防線。圖／聯新國際醫院提供

李學林

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