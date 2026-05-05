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不是撐過就安全！ 逾半乳癌5年後復發 「2年一篩」可降4成死亡率

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣乳房醫學會於母親節前夕，發起「PINK HOPE、拼三好球」乳癌早篩早治守護行動，並邀請啦啦隊女神李雅英擔任公益大使。記者翁唯真／攝影
台灣乳房醫學會於母親節前夕，發起「PINK HOPE、拼三好球」乳癌早篩早治守護行動，並邀請啦啦隊女神李雅英擔任公益大使。記者翁唯真／攝影

乳癌仍是台灣女性癌症發生率之冠，台灣每年有約1.8萬名女性確診乳癌、約3000人因乳癌死亡，且晚期乳癌5年存活率僅約4成，而荷爾蒙陽性乳癌也超過一半的復發在5年後。衛福部今發布「PINK HOPE、拼三好球」公益影片，強調2年一篩、及早診斷及針對高復發族群加強輔助治療。

病友林小姐10年前於26歲時被按摩師發現乳房有硬塊，經檢查發現有早期賀爾蒙乳癌，且要開刀，得知後跟男友說要先分開，不過男友並未離她而去，反而陪他一起面對。術後規律追蹤、自律生活也生出了一個女兒，怎料7年後當時女兒僅11個月，癌症又復發，並轉移到肋膜及骨骼，也讓她打破原來5年即安全的想像，目前持續治療中。

台灣目前乳癌發生率為女性癌症首位，死亡率則是第2位，在健康台灣的願景下，癌症死亡率希望在2030年下降3分之1，國健署長沈靜芬表示，2010年起將乳癌篩檢納入擴大預防保健，早期 (第0+1期)發現乳癌比率，由2009年的40.6%上升至2023年的47.1%，且自去年起擴大乳房X光攝影補助對象，提供40至74歲婦女，每2年1次免費乳癌篩檢，篩檢人數達126萬人，較政策調整前成長36.3%。

台灣乳房醫學會陳芳銘表示，晚期乳癌5年存活率僅約4成，若早期診斷有助提升存活率，且2019年至2023年癌症5年存活率期別，其中第0、1期超過99％，而第4期也有41％，且台大公位教授陳秀熙2016年的研究發現，每2年1次定期篩檢，首次篩檢偵測率有4.86％，可降低乳癌死亡率41％

陳芳銘說，除了及早診斷，復發也不能輕忽，荷爾蒙陰性乳癌癌細胞擴散快，復發主要發生在前5年，而占乳癌近7成的荷爾蒙陽性乳癌復發慢，超過一半的復發在5年後，也要提醒無淋巴轉移不等於無復發風險，若腫瘤體積大於2公分、Ki-67指數高且年紀小於40歲，符合上述任一項條件，無論有無淋巴轉移，都屬高復發風險。

陳芳銘表示，即使是早期荷爾蒙陽性乳癌，仍需遵循最新國際實證和指引，給予適當用藥、用藥時間要達標、確保所有病友都能獲得同等優質照護，要降低10至20年復發率。

健保署長陳亮妤也說，乳癌新發個案第1、2期約占8成，早期發現但乳癌死亡率趨勢仍持續上升，接軌NCCN國際治療指引category1及首選治療，改善早、晚期治療及預後。除了癌藥的給付外，今年推出乳癌論質計酬方案，期待透過癌症治療團隊，讓乳癌患者有更好的照顧。

台灣乳房醫學會於母親節前夕，發起「PINK HOPE、拼三好球」乳癌早篩早治守護行動，並邀請啦啦隊女神李雅英擔任公益大使，提醒婦女定期進行乳房篩檢，可有效降低40%的乳癌死亡風險；及早診斷呼籲女性不要害怕篩檢出乳癌，如今醫療進步，治療選擇多元，因此早期乳癌的存活率已逾9成；最後積極輔助治療陪到老，除了現有標準治療外，針對高復發風險的族群，搭配精準的加強輔助治療預估可再降低約30%復發風險。

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