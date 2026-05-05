懷孕期尖銳腹痛小心！婦產科一年兩度搶救子宮破裂產婦

懷孕分娩本應是喜事，但也可能隱藏致命危機！大千綜合醫院婦產科在短短不到一年內，連續接獲2起因「疤痕子宮」引發子宮破裂的危險案例。幸好在婦產科、麻醉科與新生兒科團隊跨科協作下，成功從鬼門關前搶救回2對母子的生命。婦產科主任周志恒特別提醒，曾接受過子宮手術的婦女，懷孕期間如果出現尖銳腹痛，務必提高警覺。

周志恒指出，首起案例為一名曾接受過腹腔鏡肌瘤手術的婦女，懷孕僅26周時，突發腹部劇痛並陷入休克而送至急診；當時病情萬分緊急，醫療團隊立即啟動高危險妊娠緊急剖腹生產，手術中發現腹腔內出血高達2000cc，所幸醫療團隊迅速止血並由新生兒科接手照護，最終母子均安。

另一個案是曾有3次子宮外孕史的產婦，第2胎時已發生過子宮角破裂，此次懷第3胎，雖有醫師再三告誡，但在妊娠31周時仍因左側腹部劇痛就醫。經醫師精準評估後決定立即開刀，術中赫然發現病患左側子宮角已出現3公分裂傷，情況千鈞一髮。最終這名產婦順利產下一名1945公克的男嬰，術後恢復良好。

周志恒表示，子宮破裂雖然罕見，卻是母嬰致死率極高的重症。其中，高達九成以上案例與「疤痕子宮」有關。所謂疤痕子宮，是指子宮曾接受過剖腹產、肌瘤切除或子宮角外孕等手術，術後形成的疤痕組織彈性較差，隨著胎兒成長及宮縮壓力增加，薄弱的疤痕處極易發生斷裂。據統計，前次剖腹產後如果嘗試陰道生產，子宮破裂機率較一般產婦高出20倍。

他呼籲，隨著子宮手術技術普及，孕期子宮破裂的風險也逐年上升，如果產婦符合高危險族群，孕程中出現以下4項警訊應立即就醫，包括突發性尖銳腹痛、陰道異常出血、胎動明顯減少或消失、頭暈臉色蒼白甚至昏厥。面對此類急症，醫院端會立即啟動「多專科團隊聯合作戰機制」，由產科、麻醉科、新生兒科協同運作，並備妥大量輸血機制。唯有迅速、全員的專業介入，才能在生死關頭確保母嬰平安，避免憾事發生。

周志恒指出，子宮破裂高達九成與疤痕子宮有關（此為子宮破裂示意圖）。圖／大千綜合醫院提供