上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

護理界號召近千人至衛福部門口陳抗，訴求護病比盡快入法，兌現賴清德總統2年入法的承諾。衛福部長石崇良在陳抗人潮散去後，與護師公會全聯會、護師工會代表舉行會議。他會後說明，衛福部將以現行公告護病比數字納入「醫療機構設置標準」修正草案，且力拚5月12日護師節前預告，7月下旬公告，並在緩衝2年後證實實施。

石崇良說，護理團體訴求修正「醫療機構設置標準」，讓三班護病比入法，希望期程在5月20日前，更希望5月12日護師節前夕能看到法規定案，此外，也要求按照113年經過會議討論，獲共識訂出的現行三班護病比數字直接入法，另認為護病比入法可有緩衝期，但期間必須有相關配套措施，確保有在進步。

「衛福部即刻舉辦入法作業程序。」石崇良指出，「醫療機構設置標準」將以現行護病比入法，力拼5月12日前預告，並按照法制作業程序預告60日後公告，也就是最快於7月中旬公告修正，但將設有緩衝期，衛福部立場希望緩衝2年，讓醫界有準備時間，階段性羅致人才，今年護理人力雖回到新冠疫情前，若每年均如此增加，便有信心入法後，不會因人力不夠造成關床。

衛福部將於本周五舉行「醫療機構設置標準」草案修正會議。石崇良指出，已發布開會通知，邀集醫師公會全聯會、三級醫院協會代表、護理學會、護師公會全聯會、護師工會等代表，周五充分表達意見溝通，討論重點包括緩衝期時間、相關配討等，也將設法了解醫界團體所提，全年平均的護病比計算方式為何。

護師工會訴求護病比納入「醫療法」，全聯會則訴求護理獎勵金專款專用。石崇良指出，「醫療機構設置辦法」雖是授權法規，但位階不同、效果相同，現行全日護病比是在醫療機構設置標準訂定，過去三班護病比入法討論，也是討論列在「醫療機構設置辦法」，而現行護理獎金，包括夜班津貼、三班護病比獎金等均為專款專用，健保護理費加給要求以護理實質調薪為前提。