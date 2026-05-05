快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良指出，衛福部將以現行公告護病比數字納入「醫療機構設置標準」修正草案，且力拼5月12日護師節前預告，7月下旬公告，並在緩衝2年後證實實施。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良指出，衛福部將以現行公告護病比數字納入「醫療機構設置標準」修正草案，且力拼5月12日護師節前預告，7月下旬公告，並在緩衝2年後證實實施。記者林琮恩／攝影

護理界號召近千人至衛福部門口陳抗，訴求護病比盡快入法，兌現賴清德總統2年入法的承諾。衛福部長石崇良在陳抗人潮散去後，與護師公會全聯會、護師工會代表舉行會議。他會後說明，衛福部將以現行公告護病比數字納入「醫療機構設置標準」修正草案，且力拚5月12日護師節前預告，7月下旬公告，並在緩衝2年後證實實施。

石崇良說，護理團體訴求修正「醫療機構設置標準」，讓三班護病比入法，希望期程在5月20日前，更希望5月12日護師節前夕能看到法規定案，此外，也要求按照113年經過會議討論，獲共識訂出的現行三班護病比數字直接入法，另認為護病比入法可有緩衝期，但期間必須有相關配套措施，確保有在進步。

「衛福部即刻舉辦入法作業程序。」石崇良指出，「醫療機構設置標準」將以現行護病比入法，力拼5月12日前預告，並按照法制作業程序預告60日後公告，也就是最快於7月中旬公告修正，但將設有緩衝期，衛福部立場希望緩衝2年，讓醫界有準備時間，階段性羅致人才，今年護理人力雖回到新冠疫情前，若每年均如此增加，便有信心入法後，不會因人力不夠造成關床。

衛福部將於本周五舉行「醫療機構設置標準」草案修正會議。石崇良指出，已發布開會通知，邀集醫師公會全聯會、三級醫院協會代表、護理學會、護師公會全聯會、護師工會等代表，周五充分表達意見溝通，討論重點包括緩衝期時間、相關配討等，也將設法了解醫界團體所提，全年平均的護病比計算方式為何。

護師工會訴求護病比納入「醫療法」，全聯會則訴求護理獎勵金專款專用。石崇良指出，「醫療機構設置辦法」雖是授權法規，但位階不同、效果相同，現行全日護病比是在醫療機構設置標準訂定，過去三班護病比入法討論，也是討論列在「醫療機構設置辦法」，而現行護理獎金，包括夜班津貼、三班護病比獎金等均為專款專用，健保護理費加給要求以護理實質調薪為前提。

賴清德 陳抗 石崇良

延伸閱讀

批護病比入法成空話！近2千護師集結衛福部 怒喊：護理倒、全民倒

爭護病比入法！護團意外塞爆捷運站 衛福部上百警力集結

影／護理師衛福部前怒吼 要求「三班護病比」520前入法

【重磅快評】卓榮泰改談資 護理考試放水也是德意志？

相關新聞

老鼠從住家馬桶跑出來！南投爆另類鼠患 議員批這政策釀禍

為因應禁用廚餘養豬政策，南投埔里鎮率全縣之先，已停收廚餘，但縣議員批評，廚餘瀝乾後丟一般垃圾去化，但廚餘湯汁倒入水管水溝，引來老鼠，甚至從住家馬桶跑出來，釀另類鼠患；環保局表示，已發文給當地公所，要求

上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

護理界號召近千人至衛福部門口陳抗，訴求護病比盡快入法，兌現賴清德總統2年入法的承諾。衛福部長石崇良在陳抗人潮散去後，與護師公會全聯會、護師工會代表舉行會議。他會後說明，衛福部將以現行公告護病比數字納入

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

都5月了…降雨仍不算梅雨 鄭明典揭「暴雨開關」這時才展開

今天受到鋒面、 華南雲雨區東移影響，台灣各地出現明顯降雨，盡管5月已屬於氣象署定義上的「梅雨季」，但前中央氣象局局長鄭明典強調，近期的雨勢仍屬於「春雨」，真正的梅雨季，要等到台灣出現一段晴朗高溫時期後

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

台鐵勞工董事爆占用宿舍、詐領80萬津貼 工會出手了

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵企業工會今發布聲明指出，已暫停吳長智秘書職務，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。