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腸病毒D68型已2重症 羅一鈞提醒洗手防疫

中央社／ 台北5日電

衛生福利部疾病管制署長羅一鈞今天世界手部衛生日表示，今年腸病毒D68型已2例重症，且上次流行D68型是3年前，須密切注意疫情變化，呼籲勤洗手預防。

國立台灣大學醫學院附設醫院上午舉辦手部衛生推廣活動，結合世界衛生組織（WHO）年度主題“ Action saves lives ”（行動守護生命），透過創新宣導與全院參與機制，強化醫療人員與民眾認知手部衛生重要性，落實感染預防，守護病人安全。

羅一鈞與會表示，洗手可預防許多疾病，每年4月到6月是腸病毒好發季節，今年更須注意可能流行與過去不同、現有疫苗無法預防的D68型。

他說，D68型症狀與一般腸病毒不同，較像感冒，較不太會出現手足口病，但如果嚴重，會侵犯中樞神經系統，包括成人與小孩，今年2例重症是不到5歲男童下肢無力、脊髓發炎及30歲男性併發腦炎。

羅一鈞表示，預防須做好洗手工作，尤其小朋友回家後、吃飯前，大人去醫院、回家也要洗手。

活動現場設計挑戰互動關卡，強調「手套無法取代洗手」重要性，深化正確感染防治。台大醫院院長余忠仁出席活動並帶領宣示，呼籲全體醫療人員落實「手部衛生5時機」，將看似簡單洗手內化為日常醫療照護不可或缺標準流程。

5時機包括接觸病人前、執行清潔／無菌操作技術前、暴觸病人體液風險後、接觸病人後與接觸病人週遭環境後。

另外，國泰綜合醫院今天也提醒民眾注重手部衛生，內科部副部主任陳立羣說，透過抗生素管制及手部衛生教育等，定期稽核提升遵從率及正確率，目前國泰醫院抗藥性細菌比例低於全國醫學中心。

疾管署提醒民眾，「吃東西前」、「接觸小孩前」、「上廁所後」、「擤鼻涕後」與「看病前後」落實正確洗手步驟「內」、「外」、「夾」、「弓」、「大」、「立」、「完」，加強手部衛生，保持健康生活習慣，遏止病原體傳播。

感冒 台大醫院 WHO 腸病毒

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