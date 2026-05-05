快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

明天降雨趨緩 菲律賓南方熱帶擾動可能變輕度颱風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
菲律賓東南方低緯度海面上的熱帶擾動開始有發展趨勢，未來2至3天有機會逐漸增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風。圖／截自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
菲律賓東南方低緯度海面上的熱帶擾動開始有發展趨勢，未來2至3天有機會逐漸增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風。圖／截自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

受到華南雲雨區影響，今天各地降雨明顯，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天降雨趨緩、天氣轉為穩定，氣溫也逐漸回升，周五、周六再有另波鋒面通過，北東降雨機率再增加，且氣溫略轉涼，預計持續到周日才趨緩。

黃恩鴻說，受到華南雲雨區影響，今天各地降雨明顯，預計這波降雨持續到明天清晨。明、後天（6、7日）個電多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

周五、周六（8、9日）鋒面通過，東北季風增強，降雨機率也增加，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

周日（10日）母親節受到東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周一（11日）東北季風減弱，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，黃恩鴻指出，今天北部、宜蘭低溫18至19度，其他地區21至24度，中部以北及宜花高溫22至24度，南部、台東27至30度。

明天氣溫回升，各地高溫上看30度，低溫21至24度；周五、周六受到東北季風影響，北部、宜花24至26度，其他地區28至31度；周日、周一溫度再回升。

此外，黃恩鴻表示，關島附近熱帶擾動有發展機率，但訊號不明顯，預計接近菲律賓東南方海面就有減弱趨勢。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」說，菲律賓東南方低緯度海面上的熱帶擾動開始有發展趨勢，未來2至3天有機會逐漸增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，大趨勢是趨向菲律賓以東後逐漸北轉，未來預報變化值得持續觀察注意。

受到華南雲雨區影響，今天各地降雨明顯。聯合報系資料照
受到華南雲雨區影響，今天各地降雨明顯。聯合報系資料照

菲律賓 颱風

延伸閱讀

剛放晴又要變天…明起天氣「一周連三變」 中部以北防局部大雨

2縣市發布大雨特報！山區恐有瞬間大雨 慎防坍方、落石

立夏兩大因素影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝光

鋒面持續影響 吳德榮：各地有雨北台灣偏涼 明起好轉氣溫升

相關新聞

老鼠從住家馬桶跑出來！南投爆另類鼠患 議員批這政策釀禍

為因應禁用廚餘養豬政策，南投埔里鎮率全縣之先，已停收廚餘，但縣議員批評，廚餘瀝乾後丟一般垃圾去化，但廚餘湯汁倒入水管水溝，引來老鼠，甚至從住家馬桶跑出來，釀另類鼠患；環保局表示，已發文給當地公所，要求

上千護理包圍衛福部…石崇良現身：護病比入法拚這時間點預告

護理界號召近千人至衛福部門口陳抗，訴求護病比盡快入法，兌現賴清德總統2年入法的承諾。衛福部長石崇良在陳抗人潮散去後，與護師公會全聯會、護師工會代表舉行會議。他會後說明，衛福部將以現行公告護病比數字納入

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

都5月了…降雨仍不算梅雨 鄭明典揭「暴雨開關」這時才展開

今天受到鋒面、 華南雲雨區東移影響，台灣各地出現明顯降雨，盡管5月已屬於氣象署定義上的「梅雨季」，但前中央氣象局局長鄭明典強調，近期的雨勢仍屬於「春雨」，真正的梅雨季，要等到台灣出現一段晴朗高溫時期後

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

台鐵勞工董事爆占用宿舍、詐領80萬津貼 工會出手了

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵企業工會今發布聲明指出，已暫停吳長智秘書職務，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。