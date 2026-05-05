明天降雨趨緩 菲律賓南方熱帶擾動可能變輕度颱風

受到華南雲雨區影響，今天各地降雨明顯，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天降雨趨緩、天氣轉為穩定，氣溫也逐漸回升，周五、周六再有另波鋒面通過，北東降雨機率再增加，且氣溫略轉涼，預計持續到周日才趨緩。

黃恩鴻說，受到華南雲雨區影響，今天各地降雨明顯，預計這波降雨持續到明天清晨。明、後天（6、7日）個電多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

周五、周六（8、9日）鋒面通過，東北季風增強，降雨機率也增加，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

周日（10日）母親節受到東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周一（11日）東北季風減弱，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，黃恩鴻指出，今天北部、宜蘭低溫18至19度，其他地區21至24度，中部以北及宜花高溫22至24度，南部、台東27至30度。

明天氣溫回升，各地高溫上看30度，低溫21至24度；周五、周六受到東北季風影響，北部、宜花24至26度，其他地區28至31度；周日、周一溫度再回升。

此外，黃恩鴻表示，關島附近熱帶擾動有發展機率，但訊號不明顯，預計接近菲律賓東南方海面就有減弱趨勢。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」說，菲律賓東南方低緯度海面上的熱帶擾動開始有發展趨勢，未來2至3天有機會逐漸增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，大趨勢是趨向菲律賓以東後逐漸北轉，未來預報變化值得持續觀察注意。