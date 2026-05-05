就醫3次才被採檢通報！台南新增1例登革熱境外移入

台南一名家住關廟區的30多歲女子4月底前往馬爾地夫旅遊，本月1日返台當晚卻出現發燒、肌肉痠痛與紅疹等症狀，其3度前往診所與醫院就醫，直至4日才由醫院通報並檢驗PCR陽性確診，衛生局除緊急啟動登革熱防治外，也呼籲基層診所應提升警覺性。

衛生局說明，依據疾管署傳染病統計資料，今年截至目前全台已累計50例登革熱境外移入病例，主要以印尼、馬爾地夫、越南及菲律賓等為主，台南目前也累計第3例確定病例，30多歲女子從馬爾地夫返台後，出現發燒、肌肉痠痛與紅疹等症狀，期間多次前往就醫卻未改善。

據了解，該名女子就醫3次後，4日才由醫院通報並檢驗PCR陽性確診，衛生局接獲通報後，隨即動員衛生單位及區公所，針對案例居住地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規畫化學防治作業。

登革熱防治中心主任李翠鳳表示，本案民眾就醫3次才被採檢通報，顯示醫師及民眾警覺性仍需提升，才能縮短隱藏期，降低傳播風險，因此呼籲醫師看診時應主動詢問病人旅遊史，及時診斷及介入防治，減少社區傳播風險。

衛生局強調，今年屬聖嬰年，氣候高溫且梅雨季節即將來臨，隨時有可能發生強降雨情形，請定期巡視居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，減少環境積水點及清除積水容器，共同降低病媒蚊孳生。