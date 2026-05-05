立夏兩大因素影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝光

今天是24節氣的「立夏」，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天台灣受到東北季風、華南雲雨區雙重影響，地偏向陰或多雲，並伴隨短暫陣雨，整體天氣不穩定，降雨雖非持續性強降雨，但幾乎全台都有下雨機會，雨勢入夜後到明天趨緩，母親節前的周五、周六還會有一波鋒面。

林孝儒說，今天北部至東部明顯轉涼，高溫21至24度、低溫18至20度；中南部相對溫暖，高溫約25至30度、低溫21至25度；中北部、東半部民眾有明顯降溫感受，早晚偏涼，需適時增添衣物避免著涼。

林孝儒指出，周三、周四隨著東北季風減弱及華南雲雨區逐漸遠離，台灣將轉為高壓迴流環境，風向轉為偏東至東南風，各地氣溫明顯回升，屆時高溫普遍落在28至32度，天氣轉為偏暖甚至微熱型態。

林孝儒表示，天氣穩定並不代表完全無雨，明後天迎風面的東半部仍有地形性降雨機會，午後山區也可能出現局部熱對流發展；雖然降雨範圍零散，但局部仍可能出現短時較大雨勢，山區活動仍需留意天氣變化。

周五至周末受到新一波鋒面通過，各地天氣再轉趨不穩，易有短暫陣雨或雷雨機會，尤其周五鋒面通過當天，降雨影響將較為廣泛並容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢可能，預計周日母親節（5月10日）天氣逐漸回穩。

氣溫部分，中北部及東部將略為轉涼，高溫約25至28度、低溫20至24度；南部降溫幅度較小，高溫約28至30度。