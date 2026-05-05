影／護理師衛福部前怒吼 要求「三班護病比」520前入法

不滿「三班護病比」入法延宕，台灣護師醫療產業工會、中華民國護理師護士公會全國聯合會，上午號召護理人員到衛生福利部外抗議，要求政府落實賴清德選前政見，於5月20日前完成三班護病比法制化。

工會代表指出，護理人員人力流失並非未來問題，而是當下正在發生的現象。若現行投入護理的預算未能專款專用，且未公開資金流向，亦未在薪資與夜班津貼上有實質改善，「再漂亮的數字，再多的數字，都沒有辦法讓我們第一線的護理人員有感」。並強調站出來發聲是為了病人安全與護理專業，也關乎台灣醫療體系能否維持有序運作。「我們不是要政府給我們一句安撫的話，我們要的是明確時程、具體條文與實質配套真正落實」。

對於制度面訴求，工會再次強調「三方護病比」不是口號，而是病人安全的底線，同時也是留住護理人員的關鍵。呼籲政府不要再讓護理人員等待，應立即回應護理界三大訴求，並於520前公布相關方案。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳現場接下陳情書，並承諾衛福部將於5月8日召開會議，屆時針對入法時程跟相關配套都會做直接跟實質的討論，強調會用制度挺護理。

台灣護師醫療產業工會、中華民國護理師護士公會全國聯合會，上午號召護理人員到衛生福利部外抗議，要求政府落實賴清德選前政見，於5月20日前完成三班護病比法制化。記者林澔一／攝影

不滿「三班護病比」入法延宕，護理團體上午冒雨包圍衛福部，怒吼「護理倒、醫療倒、全民一起倒」、「拒絕政策空轉」等口號。記者林澔一／攝影