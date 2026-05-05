影／憂破壞都市生態平衡 民團籲勿過度依賴藥劑控制鼠患

為野生動物而走行動聯盟、台灣猛禽研究會等單位今天舉行記者會。為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸指出，過度依賴化學藥劑恐無法有效控制鼠患，反而可能透過食物鏈累積，導致猛禽、蛇類及寵物中毒，甚至破壞都市生態平衡。

台灣猛禽研究會秘書長蔡岱樺引述監測資料表示，2021至2024年間死亡猛禽中有逾6成驗出滅鼠藥殘留，顯示生物累積風險已浮現。專家指出，若未同步改善垃圾、廚餘與棲地等源頭問題，單靠投藥難以抑制鼠群，還可能因天敵減少與抗藥性上升，導致鼠患反彈。

學者建議應導入「綜合病媒管理」（IVM），透過環境整頓、監測機制與物理防治等多元手段，降低對藥劑的依賴。台北市議員何孟樺也批評，現行政策恐培養抗藥性鼠群，並對公園與淺山生態造成衝擊。與會者呼籲市府，鼠害防治應回歸系統性管理，兼顧公共衛生與生態保育，避免盲目投藥帶來長期風險。