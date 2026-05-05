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這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標。圖／食藥署提供
2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不合格批數共此2批，食藥署針對日本嬰兒米國維持一般抽批，針對「完美通商股份有限公司」、日本業者「龜田製菓」則採100%抽驗。

食藥署指出，共2批分別重88公斤，由輸入業者「完美通商股份有限公司」報驗的日本嬰兒米果，品牌為「龜田」，檢出重金屬鎘介於每公斤0.045至0.074毫克，依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品，及嬰幼兒副食品中限量為每公斤0.040毫克，這2批日本的嬰兒米果必須退運或銷毀。

蔡佳芬表示，食藥署日前已要求日本進口米果需符合我國食安標準才能放行，本次在邊境攔截後，將針對輸入業者「完美通商股份有限公司」報驗米果產品逐批查驗，也將鎖定日本食品製造業者「龜田製菓」，採100%抽驗。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，重金屬「鎘」已被國際列為第一類致癌物，若食品中鎘含量超標，主要會傷害腎臟，造成腎小管受損、蛋白尿等腎功能異常；嚴重時也可能導致骨骼軟化，也是俗稱的「痛痛病」。日常生活中，攝入受汙染的稻米、海鮮或吸菸，都是鎘中毒的主要來源。

顏宗海建議，多喝水有助於促進體內代謝，若懷疑長期暴露於鎘，可至醫院進行尿液或血液檢驗。

食藥署另外揪出2批由「萬基商行有限公司」報驗的國冷凍痲瘋柑葉，檢出殘留農藥可尼丁0.03ppm、畢達本0.04ppm、賜派芬0.3 ppm、賽速安0.07ppm、克凡派0.13ppm、賽滅寧1.98ppm及菲克利0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑可尼丁、賽速安、克凡派、賽滅寧、殺蟎劑賜派芬及殺菌劑菲克利以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規容許值；殺蟎劑畢達本為不得檢出。

蔡佳芬指出，這2批泰國的冷凍痲瘋柑葉共700公斤，必須退運或銷毀，食藥署針對「萬基商行有限公司」，於邊境調整為逐批查驗，抽驗比率為100%。

2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標。圖／食藥署提供
2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標。圖／食藥署提供

食藥署 日本 重金屬

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