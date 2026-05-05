批四大基金氣候治理落後 環團：15兆全民資產恐陷風險

今天受到鋒面、 華南雲雨區東移影響，台灣各地出現明顯降雨，盡管5月已屬於氣象署定義上的「梅雨季」，但前中央氣象局局長鄭明典強調，近期的雨勢仍屬於「春雨」，真正的梅雨季，要等到台灣出現一段晴朗高溫時期後

2026-05-05 11:52