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批四大基金氣候治理落後 環團：15兆全民資產恐陷風險
環境正義基金會（EJF）今天舉行記者會發布報告指出，勞退、勞保、退撫及郵政儲金等四大政府基金，氣候資訊揭露不足、轉型計畫不明，未對齊2050淨零目標，恐使約15兆元全民資產暴露於氣候與財務風險。
報告顯示各基金缺乏碳排揭露與情境分析，減碳目標也未具科學依據，轉型可信度僅33%至43%，有「漂綠」疑慮。環團批評政府仍持續投資化石燃料，缺乏撤資時程，呼籲應強化揭露、訂定減碳路徑，確保退休金安全與永續發展。
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