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批四大基金氣候治理落後 環團：15兆全民資產恐陷風險

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
環境正義基金會（EJF）今天舉行記者會發布報告指出，勞退、勞保、退撫及郵政儲金等四大政府基金，氣候資訊揭露不足、轉型計畫不明，未對齊2050淨零目標，台灣氣候行動網絡專案研究員黃郁琳（左起）、立法委員林月琴、環境正義基金會氣候專案主任陳庭毓、台灣影響力投資協會理事方元沂出席。記者季相儒／攝影
環境正義基金會（EJF）今天舉行記者會發布報告指出，勞退、勞保、退撫及郵政儲金等四大政府基金，氣候資訊揭露不足、轉型計畫不明，未對齊2050淨零目標，台灣氣候行動網絡專案研究員黃郁琳（左起）、立法委員林月琴、環境正義基金會氣候專案主任陳庭毓、台灣影響力投資協會理事方元沂出席。記者季相儒／攝影

環境正義基金會（EJF）今天舉行記者會發布報告指出，勞退、勞保、退撫及郵政儲金等四大政府基金，氣候資訊揭露不足、轉型計畫不明，未對齊2050淨零目標，恐使約15兆元全民資產暴露於氣候與財務風險。

報告顯示各基金缺乏碳排揭露與情境分析，減碳目標也未具科學依據，轉型可信度僅33%至43%，有「漂綠」疑慮。環團批評政府仍持續投資化石燃料，缺乏撤資時程，呼籲應強化揭露、訂定減碳路徑，確保退休金安全與永續發展。

減碳

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