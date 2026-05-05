都5月了…降雨仍不算梅雨 鄭明典揭「暴雨開關」這時才展開

今天受到鋒面、 華南雲雨區東移影響，台灣各地出現明顯降雨，盡管5月已屬於氣象署定義上的「梅雨季」，但前中央氣象局局長鄭明典強調，近期的雨勢仍屬於「春雨」，真正的梅雨季，要等到台灣出現一段晴朗高溫時期後，才會真正展開。

鄭明典透過臉書發文指出，雖然已經是梅雨季，但是近期的降雨型態還是屬於春雨，從雷達回波圖可以明顯發現，雨區在鋒面後方，主要的降雨發生在台灣的西北區。

鄭明典說，台灣梅雨發生前後的天氣型態變化明顯，氣候平均看到的梅雨雨量有明顯的「峰值」，特徵明顯。

鄭明典解釋，在「真正的梅雨」發生前，副熱帶高壓西伸，會替台灣帶來相對穩定的天氣，西深的高壓，部分阻擋南方往北的水氣供應，使得春雨系統變得不活躍，因此台灣在梅雨前常會有一段晴朗高溫的天氣。

鄭明典表示，當季風低壓區從北印度洋逐漸擴展到南海、再到東海，副熱帶高壓就會往東邊退，讓東北風和夏季風相遇，在華南、台灣到日本南方形成一道移動緩慢的鋒面系統，這時就是台灣梅雨的開始。