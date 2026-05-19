剖腹產寶寶「關鍵100天」決勝期！婦產科權威醫師揭「短雙歧桿菌＋益生元」雙關鍵

隨著現代人晚婚、晚育趨勢明顯，台灣女性生第一胎的平均年齡已突破31歲，其中超過三成為35歲以上高齡產婦，也使得剖腹產比例逐年攀升，目前已接近四成。換言之，台灣平均每10名新生兒，就有將近4名是透過剖腹產來到這個世界。

然而，少了經過產道的過程，剖腹產寶寶在出生初期的生理發展與照護需求，與自然產寶寶有所不同。這樣的差異究竟會帶來什麼影響？又該如何補強？本文特別邀請婦產科權威陳保仁醫師深入解析。

婦產科權威陳保仁醫師強調，母乳哺餵是照護剖腹產寶寶的最佳方式。 圖／Deam 拍攝

剖腹產寶寶的保護力重點：菌叢建立是關鍵

陳保仁醫師指出，剖腹產與自然產最大的差異，在於寶寶「腸道菌叢」的建立過程。自然產寶寶在出生時，會接觸母體產道中的菌叢，像是：短雙歧桿菌等重要益菌，這些好菌有助於腸道健康與後續保護力發展。而剖腹產寶寶缺乏這段接觸歷程，導致好菌建立速度較慢。

根據新生兒科醫學會最新發布的「剖腹產寶寶營養照顧指引」，寶寶剛出生的100天，是腸道菌叢建立的黃金期。這段期間是建構「母乳—菌叢—保護力系統」三方互動的關鍵階段，對未來體質與健康穩定性影響深遠。也有多項研究指出，寶寶出生100天，腸道菌叢具有高度可塑性，將奠定消化環境的微生態基礎，進而影響寶寶長期的體質發展與健康表現。若菌叢失衡，未來出現健康問題的風險也可能隨之提高。

臨床上亦觀察到，剖腹產寶寶在一歲前，出現過敏狀況的機率相對較高，例如容易哈啾、鼻子或皮膚不適等，增加父母照護上的挑戰。

剖腹產寶寶未經產道，消化道好菌建立速度較慢。 圖／Danone 提供

「短雙歧桿菌M-16V &益生元組合scGOS:lcFOS 9:1」是剖腹產寶寶首選

面對這樣的差異，陳保仁醫師強調，「爸媽無須過度擔憂，母乳哺餵是照護剖腹產寶寶的最佳方式」。母乳中富含益生菌、 益生元及多種防護因子，有助於促進菌叢平衡，支持寶寶整體發展。

若因情況需要搭配配方奶，則可參考新生兒科醫學會發布的照顧指引，選擇含有「短雙歧桿菌M-16V」及「益生元組合scGOS:lcFOS 9:1」組合的產品，這是目前具備最多臨床實證支持的營養搭配，有助剖腹產寶寶建立良好腸道環境與保護力。

圖／Danone 提供

剖腹產寶寶益生菌怎麼補才對？4大指標完整解析

針對家長常見疑問：「是否多補充益生菌就好？」陳保仁醫師進一步說明，關鍵不在於「補多少」，而在於「是否補對」。爸媽在為新生兒補充益生菌時，建議掌握四大指標：

1. 時間點：務必把握出生前100天、消化道菌叢建立的黃金期。

2. 菌種選擇：挑選關鍵菌種，如：「短雙歧桿菌」定殖效果好，能幫助早期建立好體質。

3. 補充量：需達有效菌數，可參考歐盟建議：「每100公克奶粉應含1億活菌數量（CFU）以上，才具有效益。」

4. 穩定性：菌種需考慮是否在奶粉高溫沖泡過程中維持效益，例如短雙歧桿菌特殊菌株M-16V，即可以高溫沖泡。

短雙歧桿菌 M-16V 具耐高溫特性，沖泡後仍能維持穩定活性，並符合歐盟建議的有效益生菌添加量標準。 圖／Danone 提供

益生元不可少，打造菌叢成長好環境

除了益生菌，益生元同樣扮演不可或缺的角色。若將益生菌比喻為「種子」，益生元便是促進其生長的「土壤」。

值得注意的是，不是所有益生元都一樣，母乳中的益生元以「短鏈與長鏈9:1」的比例存在，且含量高達每公升10至12克。因此，以「scGOS:lcFOS 9:1」為代表的益生元組合，正是仿照母乳結構設計，有助於提升益生菌的效益，進一步優化消化道環境。

整體而言，剖腹產寶寶雖在菌叢建立上起步較慢，但只要掌握出生後關鍵100天，透過正確的營養補充與照護策略，仍能有效建立穩定的菌叢環境。醫師呼籲家長，把握這段黃金時期，選對益生菌與益生元，為寶寶打造良好體質與長遠健康基礎，讓每一位新生兒都能在最佳起跑點上穩健成長。