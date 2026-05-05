快訊

女警今告別式披婚紗化身天使 肇事女大生現身遭嗆「不下跪就不要進去」

東北季風+華南雲雨區雙重影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝

鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」 網朝聖驚呼：太神了

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
北市近期鼠患引發關注。圖／聯合報系資料照
北市近期鼠患引發關注。圖／聯合報系資料照

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來源，老鼠藥雖短期看似有效，但鼠類快速繁殖下，問題很快就會再度惡化。

動督盟理事長、台灣愛鼠協會創辦人張勝鬘表示，鼠患問題不能再只用傳統、粗暴、短期有效的方式處理，尤其不能只是大量投放鼠藥，鼠藥也許短期內看似有效，但如果城市環境持續惡化、垃圾與廚餘管理失控、食物來源沒有被斷絕，加上老鼠的繁殖力極強，性成熟和孕期時間都很短，若環境中持續有食物來源與躲藏空間，族群數量可能在短時間內快速增加，問題很快就會再度惡化。

張勝鬘指出，氣候變暖也會讓病媒與鼠患問題更加難以控制，天氣變熱、冬天不夠冷，老鼠與病媒生物的活動時間可能拉長，繁殖與擴散風險也會增加。因此，鼠患不是單純的滅鼠問題，而是城市治理與公共衛生的警訊。

張勝鬘表示，真正要治本應從3個方向落實，首先，政府必須強化垃圾與廚餘管理，否則等於每天都在替老鼠提供食物來源；其次，老鼠會透過排水孔、管線孔、牆縫、地下空間進入建築物，因此社區大樓、餐飲店家、市場、捷運、地下街與公共設施，都應建立更完整的防鼠檢查與改善機制；最後，必須推動公民教育與業者責任，鼠患治理不能只靠政府投藥，也需要住戶、店家、管委會、物業公司與清運業者共同配合。

動督盟強調，政府應參考歐美城市，特別是鼠患同樣嚴重的紐約經驗，把鼠患治理提升為完整的都市治理方案，而不是停留在消毒、投藥與短期滅鼠，只有從源頭斷絕食物、封堵棲息空間、改善環境管理，才能真正降低鼠患，而不是年年投藥、年年復發。

風險 紐約 廚餘

延伸閱讀

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

北市鼠患議題 綠營批慢半拍、藍稱成選舉工具

北市防鼠患…裸投滅鼠餌劑有隱憂 學者建議用鼠餌盒、旁邊要設警示標誌

專家：掌握多鼠區域 擬定滅鼠措施

相關新聞

批護病比入法成空話！近2千護師集結衛福部 怒喊：護理倒、全民倒

為訴求三班護病比入法，台灣護師醫療產業工會、護理師公會全聯會號召逾千位護理人員，今天上午集結衛福部門前陳抗。護理界指出，衛福部113年3月公告三班護病比，並編列逾60億元獎勵金，標準、財源到位，且多數

立夏兩大因素影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝光

今天是24節氣的「立夏」，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天台灣受到東北季風、華南雲雨區雙重影響，地偏向陰或多雲，並伴隨短暫陣雨，整體天氣不穩定，降雨雖非持續性強降雨，但幾乎全台都有下雨機會，雨勢

快訊／為貿易放寬農藥殘留？食藥署下午1點緊急開記者會

政府同意放寬美國進口馬鈴薯爭議，而新黨台北市議員侯漢廷進一步指出，除馬鈴薯外，還有174項農藥標準重大變動，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃等，這些農藥多數用在美國農產品，部分品項已經出現器官毒性，

都5月了…降雨仍不算梅雨 鄭明典揭「暴雨開關」這時才展開

今天受到鋒面、 華南雲雨區東移影響，台灣各地出現明顯降雨，盡管5月已屬於氣象署定義上的「梅雨季」，但前中央氣象局局長鄭明典強調，近期的雨勢仍屬於「春雨」，真正的梅雨季，要等到台灣出現一段晴朗高溫時期後

台鐵勞工董事爆占用宿舍、詐領80萬津貼 工會出手了

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵企業工會今發布聲明指出，已暫停吳長智秘書職務，

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。