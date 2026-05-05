垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來源，老鼠藥雖短期看似有效，但鼠類快速繁殖下，問題很快就會再度惡化。

動督盟理事長、台灣愛鼠協會創辦人張勝鬘表示，鼠患問題不能再只用傳統、粗暴、短期有效的方式處理，尤其不能只是大量投放鼠藥，鼠藥也許短期內看似有效，但如果城市環境持續惡化、垃圾與廚餘管理失控、食物來源沒有被斷絕，加上老鼠的繁殖力極強，性成熟和孕期時間都很短，若環境中持續有食物來源與躲藏空間，族群數量可能在短時間內快速增加，問題很快就會再度惡化。

張勝鬘指出，氣候變暖也會讓病媒與鼠患問題更加難以控制，天氣變熱、冬天不夠冷，老鼠與病媒生物的活動時間可能拉長，繁殖與擴散風險也會增加。因此，鼠患不是單純的滅鼠問題，而是城市治理與公共衛生的警訊。

張勝鬘表示，真正要治本應從3個方向落實，首先，政府必須強化垃圾與廚餘管理，否則等於每天都在替老鼠提供食物來源；其次，老鼠會透過排水孔、管線孔、牆縫、地下空間進入建築物，因此社區大樓、餐飲店家、市場、捷運、地下街與公共設施，都應建立更完整的防鼠檢查與改善機制；最後，必須推動公民教育與業者責任，鼠患治理不能只靠政府投藥，也需要住戶、店家、管委會、物業公司與清運業者共同配合。

動督盟強調，政府應參考歐美城市，特別是鼠患同樣嚴重的紐約經驗，把鼠患治理提升為完整的都市治理方案，而不是停留在消毒、投藥與短期滅鼠，只有從源頭斷絕食物、封堵棲息空間、改善環境管理，才能真正降低鼠患，而不是年年投藥、年年復發。