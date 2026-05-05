七旬翁免開刀、完整保留腸道功能 新北聯醫成功切除8公分大腸病灶

新北市立聯合醫院持續精進消化道內視鏡治療技術，近期成功為一名71歲男性病人施行進階「內視鏡黏膜下剝離術（Endoscopic Submucosal Dissection,ESD）」。醫療團隊以微創方式，完整切除位於升結腸近盲腸處、最大徑約8公分的大型大腸病灶。此舉不僅讓病人免於傳統外科切除手術，降低腹部傷口與腸段切除所帶來的負擔，也成功保留腸道結構與功能，術後恢復良好。

該名病人因糞便潛血檢查呈陽性，於本院接受大腸鏡檢查時，發現此一大型病灶。經消化內科團隊審慎評估，該病灶雖尚未癌化，但範圍廣且具有潛在惡性轉化風險；考量病人年齡、整體狀況及術後生活品質，決定採用高難度的ESD技術進行治療。

精準醫療：在薄如紙張的腸壁上「精雕細琢」

新北聯醫消化內科主任盧俊仲指出，ESD是消化道早期腫瘤與大型腺瘤性病灶的重要進階微創治療技術。與傳統內視鏡分次切除相比，ESD能進行「整塊切除（en bloc resection）」，提供病理醫師完整的組織標本進行判讀，有助於提升診斷準確性，並評估病灶是否已完整切除。

主任盧俊仲表示，此次案例病灶位於升結腸靠近盲腸處，該處腸壁相對較薄，加上病灶範圍達約8公分，內視鏡操作空間受限，治療過程猶如在薄紙上雕刻，對醫師的操作穩定度與臨床經驗都是高度考驗。所幸在團隊密切配合下，病灶順利完整剝離，病人皮膚表面無手術傷口，術後經禁食、營養支持與密切觀察約一週後順利出院。

早期發現、早期治療是關鍵

病理報告顯示，該病灶為「管狀腺瘤（tubular adenoma）」，尚未發展為惡性癌症。盧俊仲主任提醒，這類大型側向發育型腫瘤（laterally spreading tumor, LST）若未及時發現與處理，部分病灶可能進展為大腸癌。他呼籲民眾應重視大腸癌篩檢，若糞便潛血呈陽性，務必儘早接受專業大腸鏡檢查；多數病灶若能在癌變前發現，皆有機會透過內視鏡獲得妥善處理。

院長項正川表示，新北聯醫團隊將持續精進與國際接軌的內視鏡治療技術，提升針對大型病灶及早期腫瘤的治療量能，致力為新北市民提供更精準、安全且低侵襲性的醫療服務，讓在地民眾不需遠赴醫學中心，也能享有高品質的醫療照護。