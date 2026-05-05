公園也有二手菸害擾童 地方：將增設顯目標示並加強稽查

公園是重要休憩綠地，各縣市政府也積極改造打造特色遊樂區，是不少親子的免費放電首選，但台灣許多公園都遭受二手菸害；新竹市議員劉彥伶在臉書發文，指最近接獲家長反映，常遇到竹市關新路19巷旁的楓香大道吸菸，影響孩子健康，且附近只有小型告示牌，確實不夠明顯。

對此，新竹市府養護工程處表示，依菸害防制法及新竹市衛生局公告，全市公園綠地皆屬依法公告禁菸場所，後續將加強宣導與巡視，針對違規吸菸行為先行勸導，未改善者將依菸害防制法處2000元以上至1萬元以下罰鍰，以維護市民健康與公共環境品質。

另外，為強化稽查力道，衛生局亦推動「專案熱點稽查」，針對公園、車站、校園周邊及百貨商圈等違規熱點，由衛生局聯合警察局、環保局進行定期與不定期的「快閃稽查」，藉此提升執法強度。

劉彥伶說，她最近接獲家長反映，不少家長會帶孩童到關新路19巷旁的楓香大道玩耍運動，但常有民眾去完便利商店後就待在楓香大道吸菸，影響孩子和大眾的健康。

劉彥伶指出，接獲陳情後，她立刻會同衛生局與里長到現場勘查，實際看過發現，該處只有小型告示牌，確實不夠明顯，也難有效提醒，後續會由市府養工處協助加設清楚的標線與標示，讓民眾清楚明瞭禁菸範圍。

此外，劉彥伶說，除了楓香大道，她近期也接獲民眾反映包括十八尖山與火車站周遭都有民眾在禁菸區抽菸，她呼籲，公共空間是大家一起使用的，希望能讓孩子在這裡，多一點安心、多一點友善的環境。

有網友看了劉彥伶的貼文在下方留言「在散步的地方遇到菸味，其實真的會有點困擾」、「菸害少一點，讓環境好一點。」

還我特色公園行動聯盟（簡稱特公盟）先前於粉絲專頁發起意見調查，詢問「如果在公園遇到吸菸者，會如何處理？」在數百則互動留言中，多達83%的家長坦言選擇「帶孩子離開現場」，僅16%願意主動上前勸導，呈現出「制度空轉、家長快閃」的兩難現況。

市議員張祖琰表示，現行做法若僅畫設吸菸區，實際上仍難避免煙霧逸散至孩童活動空間。她建議，應比照日本等國的作法，設置具備過濾系統的「密閉式吸菸棚（booth）」，確保煙霧不向外擴散，同時也維持吸菸者的基本空間需求。

市議員蔡惠婷認為，目前許多醫院或公共場所雖設有所謂「吸菸區」，實際上僅擺放菸灰缸或椅子，無隔煙設施或管控措施，形同虛設。建議縣市政府可先選定人潮集中、吸菸問題頻傳之處設置隔離式的吸菸區作為試辦地點，若運作良好，未來可擴及更多公園或公共場域，此舉並非為了鼓勵吸菸，而是希望透過適當規畫，引導吸菸者集中管理，避免影響其他使用者，特別是孩童。