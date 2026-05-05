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二手菸害醫警示：恐傷幼童腦部發育提高嬰兒猝死風險

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
醫界指出，二手菸對孩子健康有嚴重威脅，兒童若吸入二手菸，將對呼吸道、聽力、腦部發育造成傷害，嬰兒暴露於二手菸，甚至會增加發生猝死症風險。圖／報系資料照
醫界指出，二手菸對孩子健康有嚴重威脅，兒童若吸入二手菸，將對呼吸道、聽力、腦部發育造成傷害，嬰兒暴露於二手菸，甚至會增加發生猝死症風險。圖／報系資料照

新竹市議員劉彥伶在臉書發文，指最近接獲家長反映，常遇到竹市關新路19巷旁的楓香大道吸菸，影響孩子健康。醫界指出，二手菸對孩子健康有嚴重威脅，兒童若吸入二手菸，將對呼吸道、聽力、腦部發育造成傷害，嬰兒暴露於二手菸，甚至會增加發生猝死症風險。

中醫大新竹附醫家醫科醫師王郁晴指出，嬰幼兒的菸害威脅主要來自暴露於環境中的二手菸及三手菸，二手菸是指由吸菸者口中吐出來的「主流菸煙」混合了菸品末端燃燒所釋放出來的「側流煙菸」所組成，而三手菸則是指菸熄滅之後，環境中仍會殘留相關有害的化學物質，甚至可以持續存在長達數周至數個月的時間。

王郁晴說，菸品燃燒所釋放的有害及致癌化學物質，已被證實超過250種，二手菸及三手菸沒有安全的暴露劑量，只要一吸入就會對健康造成危害，嬰兒及幼童因為大腦、免疫和呼吸系統都還處於發展階段，對於菸品造成的危害更加敏感，影響也更為深遠。

王郁晴指出，暴露於二手菸環境中的嬰兒，發生「嬰兒猝死症」的風險顯著增加，有研究證實，不論是孕婦吸菸或嬰兒直接接觸二手菸都會提高嬰兒猝死風險。呼吸道症狀方面，暴露在二手菸下的兒童，比較容易得到肺炎、支氣管炎等下呼吸道感染，原本就患有氣喘的兒童，氣喘急性發作的比例較高，且嚴重度也會比較高。

另外，接觸二手菸的兒童中耳炎發生率較高，也可能造成聽力暫時性或永久性的損傷。針對神經與認知發展方面，越來越多研究顯示，二手菸中的有害化學物質可能影響嬰幼兒的腦部發育，導致注意力不足過動症（ADHD）、執行功能障礙以及其他認知功能障礙。心血管方面，研究也顯示，幼童長期暴露在二手菸環境下，頸動脈血管壁厚度會不可逆地增加，導致心血管疾病高風險，對健康造成長期影響。

新竹市府養護工程處表示，依菸害防制法及新竹市衛生局公告，全市公園綠地皆屬依法公告禁菸場所，後續將加強宣導與巡視，針對違規吸菸行為先行勸導，未改善者將依菸害防制法處2000元以上至1萬元以下罰鍰，以維護市民健康與公共環境品質。

另外，為強化稽查力道，衛生局亦推動「專案熱點稽查」，針對公園、車站、校園周邊及百貨商圈等違規熱點，由衛生局聯合警察局、環保局進行定期與不定期的「快閃稽查」，藉此提升執法強度。

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