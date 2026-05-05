快訊／為貿易放寬農藥殘留？食藥署下午1點緊急開記者會

政府同意放寬美國進口馬鈴薯爭議，而新黨台北市議員侯漢廷進一步指出，除馬鈴薯外，還有174項農藥標準重大變動，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃等，這些農藥多數用在美國農產品，部分品項已經出現器官毒性，質疑執政黨出賣我國食安。衛福部食藥署今天下午13時，將舉行記者會，「嚴正駁斥網傳『修正農藥殘留容許 量標準是為ART開綠燈』純屬不實訊息」。

食藥署長姜至剛今天下午將親自主持記者會，並邀台大農化系教授顏瑞泓，並邀多家農藥合作社主席共同出席，包括漢光合作社主席廖丁川、 加洲合作社總經理陳慧菁、嘉全合作社主席林嘉德。

食藥署昨回應，114年與115年間的農藥殘留容許量修正，皆為常態性制度調整。以114年為例，即曾兩度修正、涉及49種農藥、184項標準。此次115年4月21日公告修正，則涵蓋38種農藥、174項標準，屬持續性滾動檢討，且增修訂依標準之訂定作業程序，先經風險評估，提送衛生福利部食品衛生安全與營養諮議會審查通過，並會商農業部後，依法制作業程序辦理預告及公告。