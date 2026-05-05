阿聯酋航空全球航網恢復96% 飛台灣維持每天1班

中東戰火影響，一度減少班次甚至停飛的阿聯酋航空今天發布新聞稿表示，全球航網已恢復96%，每週執飛超過1300個航班，整體運能已回復到中斷前的75%，台灣部分維持每天1班。

阿聯酋航空表示，目前每天提供1班杜拜往返台北直飛航班（原為每天2班），持續服務台灣旅客，透過杜拜樞紐串聯全球各大主要城市。

為吸引旅客回流，阿聯酋航空說，提供旅客從彈性改票、杜拜轉機服務（Dubai Connect）到阿聯酋航空Skywards等多項優惠及彈性安排。

阿聯酋航空說，持續營運航點涵蓋72國共137個目的地，過去數週已逐步恢復美洲、歐洲、非洲、西亞、遠東及大洋洲等航班服務。