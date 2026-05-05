批護病比入法成空話！近2千護師集結衛福部 怒喊：護理倒、全民倒

為訴求三班護病比入法，台灣護師醫療產業工會、護理師公會全聯會號召逾千位護理人員，今天上午集結衛福部門前陳抗。護理界指出，衛福部113年3月公告三班護病比，並編列逾60億元獎勵金，標準、財源到位，且多數醫院已達標，法制化作業卻卡關逾2年。護師公會全聯會理事長陳麗琴指出，唯有護病比入法，並納入罰則，「才能真正成為守護護理師與病人安全防火牆」。

護團指出，今天集結現場護理師人數近2千名，高呼「護理倒！醫療倒！全民一起倒！」、「三班護病比入法刻不容緩」、「何時入法？就是現在！」等口號。陳麗琴說，全聯會員認為政府展現善意投資護理，並表態推動護病比入法，決議不上街參與談判，孰料衛福部與醫界溝通後，4月29日提出要由推動小組研議護病比入法的說法，根本是「假裝護病比入法，說的全是空話。」

護理團體質疑，賴清德總統提出「三班護病比2年入法」政見，「既然萬事齊備，政府為何拒給護理人員基本法律保障？」護師工會理事長林伶芳指出，護理人員已在第一線苦撐過久，政府持續用無止盡討論與「緩衝期」消耗基層，只會加速人才逃離，基層工會與全聯會訴求一致，「要具有約束力法規，而非虛無飄渺的行政指導。

衛福部照護司司長蔡淑鳳在警力維護下，出面接下陳情書。她表示，深刻體認護理界感受，衛福部有責任將訴求變成政策、建立制度，「以三班護病比法治制度撐住護理人員，而不是讓護理人員撐住制度」，將於5月8日舉行會議實質討論，也將在今天接見護師公會全聯會、護師工會代表。不過，護理團體不滿衛福部仍無實質承諾，怒喊「不要打太極，部長出來！」

陳麗琴說，護理團體訴求，政府應在5月20日前明確宣布三班護病比納入「醫療機構設置標準」，並正式啟動入法預告、公告並實施，且應以既有三班護病比標準制度需緩衝期，不得任意變更、重新討論，並不能倒退打折，若政府認為制度需要緩衝期，護理界可理性面對，但「緩衝期絕不能變成空窗期」，必須簡歷明確時程、資訊公開、稽核監測、健保支付、人力不強及違規處理機制。

於護團上街陳抗前，行政院長卓榮泰出席南丁格爾頒獎典禮，要「護理師應有同理心、願意工作的手」，還稱為解護理荒，他要求考試院長、考選部長「考簡單點、拿考古題也沒關係」。護師工會顧問陳玉鳳痛批，台灣的醫療韌性，竟是靠著壓榨護理人員而取得，卓院長「同理心、願意工作的手」一說，簡直是要護理團體「做功德、被壓榨」，難道我們做得不夠？

陳麗琴指出，根據經濟合作暨發展組織（OECD）報告，我國每千人口病床數為7.29床，遠高於OECD平均4.3床，病床密度為歐美2.5倍，可見我國「不缺床位、缺留得住的人力。」我國護理人員執業率僅60%，12萬名護理人力因執業環境惡劣而流失，增加國考次數、降低國考題數，亦緩不濟急，無法填補人力流失，若無法律強制力約束護病比，增加再多供給也無法於臨床上久任。

衛福部照護司司長蔡淑鳳在警力維護下，出面接下陳情書。她表示，深刻體認護理界感受，衛福部有責任將訴求變成政策、建立制度，「以三班護病比法治制度撐住護理人員，而不是讓護理人員撐住制度」。記者林琮恩／攝影