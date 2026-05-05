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母親節假期國道車流估增逾5% 國5北向高乘載管制

中央社／ 台北5日電

母親節將至，民眾多安排聚餐出遊。高公局今天說，估假期國道交通量較一般例假日增5%至7%；擬於9、10日在12處實施精進式匝道儀控，10日下午3時至晚間8時國5北向入口高乘載管制。

每年5月第2個星期日為母親節，今年母親節為5月10日，不少民眾規劃出遊或聚餐慶祝。交通部高速公路局發布新聞稿指出，參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估這次假期國道交通需求以短途旅次車流為主，全日交通量約為108至110百萬車公里，約較一般例假日增加5%至7%。

因應母親節假期交通需求，高公局表示，規劃在5月9日及10日針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通工程除外）等交通疏導措施。

其中，將於5月10日下午3時至晚間8時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

高公局表示，母親節連假期間國道車流量預期將增加，部分瓶頸路段恐出現壅塞情形，其中5月9日南向桃園、新竹及彰化路段，5月10日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，都可能有車多壅塞的狀況。

高公局建議，民眾多加利用公共運輸工具，不僅能節省時間，也能減少塞車帶來的不便。

高公局提醒，用路人開車上國道前請先利用「高速公路1968」App或上網查詢即時路況，彈性調整行車時段與路段，並善用替代道路以避開壅塞，並呼籲行車時勿超速、勿疲勞、勿分心、勿酒醉駕駛，並繫好安全帶及保持行車安全距離。

母親節 交通部 高公局

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