機車駕訓補助 公路局攜手企業名額多1400個

交通部公路局自108年起推動機車駕訓補助計畫，公路局今天宣布，今年與和潤企業攜手合作，和潤將挹注200萬元補助經費，預計增加超過1400名補助名額，鼓勵民眾接受正規駕訓。

為提升機車駕駛人騎乘安全，公路局自108年起持續推動機車駕訓補助計畫。公路局發布新聞稿表示，今年再度結合民間資源擴大辦理成效，攜手和潤企業共同推動115年度機車駕訓補助計畫。

公路局今年原先規劃補助名額約5萬9500名，和潤企業這次挹注新台幣200萬元補助經費，公路局預計，增加超過1400名補助名額，鼓勵民眾接受正規駕訓，強化防禦駕駛觀念，提升整體道路安全。

公路局表示，為持續擴大政策效益，這次與和潤企業合作，補助期間自115年5月起至名額用罄為止，對象分為一般民眾及中低收入戶兩類。

其中，一般民眾報名普通重型機車駕訓班並考取駕照者，可獲每人1300元補助；另針對具中低收入戶資格者，提供全額補助減輕經濟負擔，協助安心參與駕訓。

公路局指出，交通安全的提升有賴公私部門共同投入，這次合作除擴大駕訓補助量能，也期盼發揮拋磚引玉效果，吸引更多企業關注並投入交通安全領域，共同營造更安全友善的用路環境。

公路局表示，有意願參加機車駕訓者，請上監理服務網查詢鄰近機車駕訓班資訊（網址：https://www.mvdis.gov.tw/）或洽詢監理所（站）報名。