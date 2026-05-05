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勞退等四大政府基金與淨零脫鉤 環團：化石燃料投資應具時限

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體今於立法院發布「台灣政府基金的氣候相關財務揭露分析報告」，該報告指出，我國勞退、勞保、退撫及郵政儲金的四大基金，並未提出逐步汰除化石燃料投資的計畫，恐讓全民退休金深陷巨大的氣候財務風險。。記者李柏澔／攝影
環保團體今於立法院發布「台灣政府基金的氣候相關財務揭露分析報告」，該報告指出，我國勞退、勞保、退撫及郵政儲金的四大基金，並未提出逐步汰除化石燃料投資的計畫，恐讓全民退休金深陷巨大的氣候財務風險。。記者李柏澔／攝影

環保團體今於立法院召開記者會，發布「台灣政府基金的氣候相關財務揭露分析報告」指出，現今全球淨零轉型年度資金缺口約4.4兆至6.7兆美元（約新台幣139至212兆元），台灣勞退、勞保、退撫及郵政儲金的四大基金，管理全民約新台幣15兆資金可作為淨零轉型的加速器，但政府仍持續用來投資高碳排產業，未提出逐步汰除化石燃料投資的計畫，恐讓全民退休金深陷巨大的氣候財務風險。

為了解四大基金在氣候治理的表現，環境正義基金會使用國際標準「氣候相關財務揭露」（TCFD）以及「碳揭露專案」（CDP）的21項指標檢視台灣四大政府基金的資訊公開以及治理情形。報告評估發現，四大基金氣候轉型計畫的可信度僅介於33%至43%之間，這顯示目前基金對外宣稱的2050淨零承諾恐僅是空洞口號。

環境正義基金會執行長Steve Trent 表示，東亞的退休金占全球25%，其中台灣自詡以人權立國、注重資訊透明、公正轉型，應作為區域內氣候治理的典範，然而台灣四大基金持續投入化石燃料，是治理失職更是對未來世代的背叛。

台灣影響力投資協會理事方元沂表示，四大基金管理的是人民的退休與公共資產，氣候治理不是單純環保倡議，而是受託責任、長期財務風險管理與人民生活品質問題，重點不是情緒式全面撤資，而是建立有序轉型、有期限議合、有條件減碼退出、有資料治理的制度。

立委林月琴表示，氣候變遷已不只是環境議題，更是財務、產業與世代風險，政府基金應揭露氣候財務資訊，盤點高碳與化石燃料曝險，提出符合2050淨零的投資路徑，並設定可追蹤、有期限的議合目標。

台灣氣候行動網絡專案研究員黃郁琳提醒，政府基金在進行投資組合風險評估以及與企業議合時，需將公正轉型納入流程才能保障勞工權益。相關機制亦可納入政府基金自身的氣候轉型計畫，作為未來與高碳標的議合與風險管理的重要基礎。

環境正義基金會最後呼籲，台灣政府應正視氣候危機對國家發展以及財務穩定造成的風險，並在法規層面要求基金治理應納入環境及社會永續義務，比照民間金融機構所受的政策與規範，並立即盤點並揭露高碳排產業的氣候風險，停止投資新的化石燃料標的，並對既有的化石燃料投資制定具科學基礎的議合目標與時限，強化與被投資企業的議合行動。

現場四大基金與會代表指出，氣候變遷風險已納入整體的風險管理範疇，承諾會研議更精進的作為，納入未來政策的參考。

立法院

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