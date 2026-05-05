公路局攜手和潤企業 擴大機車駕訓補助

為提升機車駕駛人騎乘安全，交通部公路局自2019年起持續推動「機車駕訓補助計畫」，今年再度結合民間資源擴大辦理成效，攜手和潤企業共同推動「2026年度機車駕訓補助計畫」。和潤企業挹注新臺幣200萬元補助經費，預計增加超過1,400名補助名額，鼓勵民眾接受正規駕訓，強化防禦駕駛觀念，提升整體道路安全。

公路局表示，為持續擴大政策效益，本次與和潤企業合作，補助期間自115年5月起至名額用罄為止，對象分為一般民眾及中低收入戶兩類。一般民眾報名普通重型機車駕訓班並考取駕照者，可獲每人1,300元補助；另針對具中低收入戶資格者，提供全額補助減輕經濟負擔，協助安心參與駕訓。

公路局指出，交通安全的提升有賴公私部門共同投入，本次合作除擴大駕訓補助量能，也期盼發揮拋磚引玉效果，吸引更多企業關注並投入交通安全領域，共同營造更安全友善的用路環境。

有意願參加機車駕訓者，請上監理服務網查詢鄰近機車駕訓班資訊或洽詢監理所(站)報名，即享有補助。公路局呼籲民眾踴躍參與機車駕訓，在上路前建立正確駕駛觀念，落實「考照有訓練，安全看的見」。有意參加者可至監理服務網或洽詢監理所(站)報名。