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東部海域規模3.8地震有感 花蓮震度1級

聯合新聞網／ 台北訊
臺灣東部海域發生規模3.8有感地震。氣象署
臺灣東部海域發生規模3.8有感地震。氣象署

2026年5月5日（星期二）上午10時29分37秒，臺灣東部海域靠近花蓮縣政府南方約36.8公里處，發生芮氏規模3.8的地震。此次地震震源深度為35.1公里，屬於淺層地震，因震源位於海域，搖晃感主要集中於臺灣東部沿海地區。震央位於花蓮縣附近，最大有感震度為花蓮縣水璉與花蓮市1級，屬於輕微搖晃。

最大震度1級地區:花蓮縣

本次地震震度屬於1級，屬於微震範圍，通常在安靜環境下可感受到輕微搖晃，無造成任何損害或驚慌情況。根據震度分級，1級震度的人體感受不強烈，一般民眾日常活動不受影響。

由於最大震度未達3級，無需特別震後應變措施。民眾仍應保持防震警覺，熟悉防震守則，如地震發生時室內應立即採取趴下、掩護、穩住等安全動作，並遠離窗戶及懸吊物。室外則應移至空曠場所，避免靠近電線桿及建築物。

此外，請民眾持續關注官方發布的地震資訊，檢查家中水、電、瓦斯設備是否正常運作，若發現異常，應立刻停用相關設施並通知專業單位檢修。

雖然此次地震規模及震度不大，未造成明顯損害，但提醒民眾仍須重視防震準備，完善災害應變計畫，確保自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 花蓮

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