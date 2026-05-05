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168斷食卻瘦不下來！營養師警告：小心啟動1模式拖慢代謝

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師提醒，168斷食、低熱量飲食恐踩雷，小心甲狀腺失衡。本報資料照片
營養師提醒，168斷食、低熱量飲食恐踩雷，小心甲狀腺失衡。本報資料照片

「你168了嗎？近年168斷食」與低熱量飲食盛行，不少民眾靠節食減重，但營養師提醒，若未補足身體所需熱量與營養素，恐讓身體啟動「節能模式」，不僅減重效果打折，還可能影響甲狀腺功能，導致疲倦、代謝下降等問題。

營養師劉潔澐指出，甲狀腺是人體代謝的關鍵調節器，負責控制能量消耗與身體運作。一旦功能失衡，可能出現嗜睡、無力、怕冷等症狀，但多數人常誤以為只是壓力或作息問題，延誤發現。

長期、極端的斷食會增加壓力荷爾蒙，這會讓身體的血糖失調、影響甲狀腺激素代謝。劉潔澐以168斷食或極低熱量飲食為例，若長期攝取不足，身體會誤判處於飢荒狀態，進而降低基礎代謝率，甚至抑制甲狀腺素生成。這種「節約機制」會讓身體減少能量消耗，使減重更困難，反而出現體力下降、精神不濟等狀況。

除了節食族群，外食族同樣面臨風險，劉潔澐指出，長期飲食單一，容易造成營養攝取不均，影響甲狀腺運作。此外，高壓生活、塑化劑及重金屬等環境毒素、腸道菌失衡，以及抽菸飲酒等，也可能干擾甲狀腺素生成。

不少人認為吃海帶補碘即可護甲狀腺，但其實甲狀腺素生成需多種營養素，包括鋅、鐵、硒及維生素A、C、D、E與B群等，這些營養素的來源如紅肉、堅果、雞蛋與全穀類等。劉潔澐建議，飲食應多樣化，避免偏食或極端飲食法，尤其是只吃單一食物、斷食。

根據衛福部2017到2020年國民營養調查，台灣呈現「年齡愈高、缺碘比例愈高」趨勢，45歲以上族群中，約半數可能攝取不足，女性更為明顯。劉潔澐指出，即使使用含碘鹽，若飲食過於清淡，仍可能不足。但若是為了補足碘而過量，也會影響功能，關鍵在於適量攝取。

劉潔澐提醒，若長期出現疲倦或代謝變慢，建議進行甲狀腺檢查，包括TSH、Free T3、Free T4等指標，並搭配超音波評估結構與自體免疫風險。為了維持體態及健康體位，減重關鍵不在「吃得少」，而在「吃得對」，日常應建立均衡飲食與良好生活習慣，才能兼顧體態與健康。

斷食

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