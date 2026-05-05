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世界肺高壓日「喘咳血腫暈」別輕忽 屏基推6分鐘雲端步道檢測

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
5月5日是世界肺高壓日，屏東基督教醫院啟動「漫步在雲端」6分鐘行走測試步道，結合藍天與雲朵意象沉浸式設計，讓病人在檢查過程中放鬆心情，減少焦慮，間接提升檢測品質與準確度。圖／屏基提供
5月5日是世界肺高壓日，屏東基督教醫院啟動「漫步在雲端」6分鐘行走測試步道，結合藍天與雲朵意象沉浸式設計，讓病人在檢查過程中放鬆心情，減少焦慮，間接提升檢測品質與準確度。圖／屏基提供

5月5日是世界肺高壓日，屏東基督教醫院也啟動「漫步在雲端」6分鐘行走測試步道，屏基復健科副主任陳毓仁指出，該檢測是臨床常用且安全評估方式，結合藍天與雲朵意象沉浸式設計，讓病人在檢查過程中放鬆心情，減少焦慮，間接提升檢測品質與準確度。

屏基院長吳榮州表示，肺動脈高壓是持續惡化且可能危及生命疾病，成因來自肺動脈血管內壁增厚與血管收縮，使肺血管阻力上升，進而增加右心室負擔，長期恐導致心臟衰竭。這類疾病初期症狀不明顯，且容易與其他呼吸或心血管疾病混淆，經常被延誤診斷。

屏基副院長黃偉春提醒，可透過「喘、咳、血、腫、暈」五大警訊，提高警覺，包括呼吸困難、長期咳嗽、咳血、下肢水腫或腹水，以及暈眩或暈厥等，一旦出現相關症狀，應盡速就醫評估。依據國際治療指引，磷酸二酯酶第五型抑制劑（PDE5i）已是肺動脈高壓重要的一線治療選擇之一，可促進血管擴張，有效降低肺動脈壓力。

治療發展部分，心臟內科主任張雲德說，屏基在2025年率先引進新一代長效型PDE5抑制劑，是全台最早採用此治療醫療機構，讓原本需要一天多次服藥治療方式，簡化為「一天一次」。提升用藥便利性，也有助維持藥效穩定，讓長期控制更可行。他強調，對慢性疾病而言，「能持續執行的治療方案，比短期效果更重要」。

76歲傅先生原患有慢性阻塞性肺病，去年因胸悶及心臟不適就醫，經診斷為肺動脈高壓，及早接受藥物治療後，症狀已有明顯改善，目前持續穩定追蹤。醫師提醒，慢性肺病是肺高壓重要風險因子之一，一旦併發肺高壓，將進一步影響活動能力、血氧濃度與整體預後。

屏基心臟內科主治醫師吳忠鴻強調，肺動脈高壓已不再是無法控制的疾病，關鍵仍在於及早診斷與規律治療。屏基已建構符合國際趨勢的完整肺高壓治療模式，讓屏東在地患者無需遠赴外地，即可接受與醫學中心同步的專業照護，減輕就醫負擔。

5月5日是世界肺高壓日，屏基建構符合國際趨勢的完整肺高壓治療模式，讓屏東在地患者無需遠赴外地，即可接受與醫學中心同步的專業照護，減輕就醫負擔。圖／屏基提供
5月5日是世界肺高壓日，屏基建構符合國際趨勢的完整肺高壓治療模式，讓屏東在地患者無需遠赴外地，即可接受與醫學中心同步的專業照護，減輕就醫負擔。圖／屏基提供

5月5日是世界肺高壓日，屏東基督教醫院啟動「漫步在雲端」6分鐘行走測試步道，結合藍天與雲朵意象沉浸式設計，讓病人在檢查過程中放鬆心情，減少焦慮，間接提升檢測品質與準確度。圖／屏基提供
5月5日是世界肺高壓日，屏東基督教醫院啟動「漫步在雲端」6分鐘行走測試步道，結合藍天與雲朵意象沉浸式設計，讓病人在檢查過程中放鬆心情，減少焦慮，間接提升檢測品質與準確度。圖／屏基提供

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