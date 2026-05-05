屏東3D超遊感恆春首發遊程再創秒殺 超輕航機體驗還有名額

2026屏東3D旅遊嘉年華熱度飆升，恆春首發團在5月1日開放報名，首發團遊程限量名額快速完售，再創秒殺紀錄。另外全台唯一恆春機場超輕航機同乘體驗名額已銷售近半，展現高人氣。

交旅處說，沒買到首波遊程民眾，第二波「Real Pingtung 3天2夜輕旅行」遊程在6月12日中午12時再次開賣，預計於9月11日至10月18日出發，限量4梯次，串聯輕航機飛行、攀樹體驗、海上SUP/浮潛活動、單車遊與在地文化體驗，邀請大家持續關注、把握下一波報名機會。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東3D旅遊嘉年華每年吸引大量中北部遊客南下參與，帶動跨區旅遊累積不少回流旅客，成為許多民眾每年期待的觀光亮點之一。

交旅處表示，今年恆春機場最大亮點之一，玩法全面升級。5月16日由大鵬灣國家風景區管理處主辦「全國航模無人機大會師」率先登場，邀集全台飛友齊聚，在正規機場空域自由展演，模型飛機到無人機編隊飛行，為屏東空域觀光揭開嶄新篇章。

交旅處指出，3D旅遊嘉年華主活動在6月12日至14日在恆春機場登場，規畫超輕航機同乘體驗、軍用直升機及輕航機靜態展示、無人機足球互動體驗及機場兒童體驗營等多元內容，結合科技、飛行與親子互動，打造兼具娛樂性與參與感的空域嘉年華，帶來不同以往的沉浸式體驗。

2026屏東旅遊購GO節也從5月起到10月31日登場，期間內只要到屏東住宿一晚，住宿消費滿1000元以上，可透過發票獲得抽獎序號，有機會抽中百萬汽車、電動機車及多項家電好禮，歡迎來屏東3D旅遊嘉年華的遊客們踴躍使用。

2026屏東3D旅遊嘉年華，恆春首發團5月1日起報名限量名額快速完售，再創秒殺；另外全台唯一恆春機場超輕航機同乘體驗名額已銷售近半，展現高人氣。圖／屏東縣府交旅處提供