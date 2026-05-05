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爭護病比入法！護團意外塞爆捷運站 衛福部上百警力集結

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護師工會代表則已穿上「三班護病比入法刻不容緩」、「醫療安全是人命關鍵」特製T恤，在衛福部門前引導人群。記者林琮恩／攝影
護師工會代表則已穿上「三班護病比入法刻不容緩」、「醫療安全是人命關鍵」特製T恤，在衛福部門前引導人群。記者林琮恩／攝影

護理人力荒已成國安危機，護理團體日前號召今天至衛福部前陳抗，衛福部長石崇良未承諾三班護病比實質入法，加上行政院長卓榮泰提出「考試簡單化」將放水作為人力補充政策，引發護團不滿。今天上午9時許，雖陰雨綿綿，但全台護理人員已集結衛福部大門，鄰近衛福部的捷運昆陽站也是人滿為患。現場已集結逾百名警力待命。

護師公會全聯會指出，台灣護理荒已成國安危機，衛福部「三班護病比」標準公告逾兩年、預算已給，法制化卻始終卡關，面對「行政裝睡」，護理界公、工會明天將首度大團結，由全聯會理事長陳麗琴、護理工會理事長林伶芳今天帶領全台25位公會理事長、代表，逾千名護理同袍與家屬，於衛福部前集結，至昨日統計，確認出席的護理同仁已突破千。

護師工會代表則已穿上「三班護病比入法刻不容緩」、「醫療安全是人命關鍵」特製T恤，在衛福部門前引導人群。對於護理團體陳抗活動，衛福部嚴陣以待，轄區警方派出大批警力支援，並於衛福部門口沿路布設拒馬，衛福部圍牆內警用機車綿延，大廳更是罕見以隔板畫設專區，逾百名警力休息待命，連空橋上也有警力部署。

外界關注石崇良是否出面接下陳情書？對此，衛福部照護司司長蔡淑鳳說，今天將由她出面接下陳情書，而衛福部並未要求警方出動，而是轄區員警基於標準作業流程（SOP）派員協助維護安全，衛福部已要求警方不可驅離護理團體，只是考量天氣陰雨，維護護理人員安全。不過，幕僚人員與帶保留，稱石崇良「視情況決定是否出面」。

衛福部圍牆內警用機車綿延，大廳更是罕見以隔板畫設專區，逾百名警力休息待命，連空橋上也有警力部署。記者林琮恩／攝影
衛福部圍牆內警用機車綿延，大廳更是罕見以隔板畫設專區，逾百名警力休息待命，連空橋上也有警力部署。記者林琮恩／攝影

今天上午9時許，雖陰雨綿綿，但全台護理人員已集結衛福部大門，衛福部所在的台北捷運昆陽站，也是人滿為患。記者林琮恩／攝影
今天上午9時許，雖陰雨綿綿，但全台護理人員已集結衛福部大門，衛福部所在的台北捷運昆陽站，也是人滿為患。記者林琮恩／攝影

對於護理團體陳抗活動，衛福部嚴陣以待，轄區警方派出大批警力支援，並於衛福部門口沿路布設拒馬，衛福部圍牆內警用機車綿延。記者林琮恩／攝影
對於護理團體陳抗活動，衛福部嚴陣以待，轄區警方派出大批警力支援，並於衛福部門口沿路布設拒馬，衛福部圍牆內警用機車綿延。記者林琮恩／攝影

行政院長 陳抗 國安

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