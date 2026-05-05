台鐵勞工董事爆占用宿舍、詐領80萬津貼 工會：暫停職務

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵企業工會今發布聲明指出，已暫停吳長智秘書職務，並預計5月12日召開臨時代表大會討論相關事宜。

吳長智日前遭爆，利用工會職權耍特權，平日請公假、假日開車賺加班費，單身未有子女卻能申請到花蓮宿舍並享有車位，反而離鄉背井的員工申請不到宿舍，甚至長期未執行「便乘乘務」工作，卻每月能領取約6000元加給長達10年，累計詐領金額達近80萬元。

台鐵企業工會今發布重要聲明指出，針對本會秘書吳長智進入司法調查程序一事，理事長童世哲及全體行政團隊深感關切，為維護工會信譽並保障會員權益，特此聲明。

企工表示，本案已進入調查程序，相關事實正由權責單位依規定查明中，本會將秉持客觀、公正、立場，配合相關程序，審慎釐清事實，以昭公信。

為維持會務運作穩定，企工表示，已暫停當事人於本會之派務，相關工作目前由團隊分工處理，並預計5月12日召開臨時代表大會，除原訂因應勞資爭議調解不成立的後續事宜外，現已將本案納入議程，屆時將依程序審理其選任職務。

企工表示，本會各項會務與財務均依既有制度運作，目前整體情形正常，對於外界各種揣測，本會不予置評，也不樂見標籤化或政治化的解讀，相關期間，會務及會員服務均持續推動，確保不受影響。

企工強調，後續將視調查結果，依章程及相關規定審慎處理，並於適當時機對外說明，以維護本會公信力及全體會員權益。